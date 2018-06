Anzeige

Ladenburg (dpa/lsw) - Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos sind auf einer Landesstraße bei Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) drei Frauen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren eine 23-Jährige und ihre 22 Jahre alte Beifahrerin am Samstagabend auf der L631 Richtung Heddesheim unterwegs. Als die Fahrerin nach links auf den Zubringer der L597 abbiegen wollte, übersah sie den Angaben zufolge einen entgegenkommenden Wagen. Die Autos stießen frontal zusammen. Die beiden jüngeren Frauen erlitten schwere Verletzungen. Die 47-jährige Fahrerin des anderen Autos wurde leicht verletzt. Alle drei kamen in umliegende Krankenhäuser. Der Schaden an beiden Wagen beträgt insgesamt etwa 22 000 Euro.