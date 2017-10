Anzeige

Eislingen (dpa/lsw) - In einer Tiefgarage in Eislingen (Landkreis Göppingen) sind drei Leichen in einem Auto gefunden worden. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt, teilte das Polizeipräsidium Ulm am Donnerstag mit. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich um eine Beziehungstat. Die Menschen starben „durch erhebliche Gewalteinwirkung“, wie aus Ermittlerkreisen verlautete. Geprüft wird, ob der Fall ein sogenannter erweiterter Suizid ist. Davon spricht man, wenn ein Mensch sich töten will, zuvor aber auch andere umbringt.

Die Leichen waren zur Mittagszeit von Benutzern der Tiefgarage in der Eislinger Bahnhofstraße entdeckt worden. „So wie das hier aussieht, geht es ganz klar um eine Familientragödie“, sagte ein Polizist am Ort des Geschehens. Wie die Menschen starben, wollte die Polizei zunächst nicht mitteilen. Bei den Toten handelt es sich um eine 56-jährige Frau und ihren gleichaltrigen Mann sowie einen 26-Jährigen. Er könnte der Lebensgefährte der Frau sein, hieß es in Ermittlerkreisen.

Polizisten riegelten am Donnerstag den Bereich in der Tiefgarage ab und sicherten die Spuren. Die Angehörigen der Toten wurden verständigt. Personen aus dem Umfeld wurden von Kriminalisten vernommen. Dabei habe sich der Verdacht auf eine Beziehungstat erhärtet, hieß es.