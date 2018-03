Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - «Wir haben in ganz kurzer Zeit Vorschläge zusammengetragen, die uns in Herrenberg eine echte Entlastung bringen könnten, die kurzfristig umsetzbar sind und modellhaften Charakter haben», sagte Herrenbergs Oberbürgermeister Thomas Sprißler (Freie Wähler). «Für die Umsetzung brauchen wir jedoch die finanzielle und organisatorische Unterstützung des Bundes.»

Zentraler Punkt der Herrenberger Vorschläge ist eine digitale Verkehrslenkung und -steuerung auf den Hauptverkehrsachsen. Durch einen besseren Verkehrsfluss sollen die Emissionen verringert werden. Hierfür seien insbesondere Tempo 30 und bauliche Anpassungen vorgesehen. Auch der öffentliche Nahverkehr soll ausgebaut werden, etwa durch bessere Taktzeiten im Busverkehr und ein vergünstigtes City-Monatsticket. Ein Bürgerbus und innovative Hilfen wie eine Verkehrs-App und Web-Angebote sollen das Angebot ergänzen. Zudem will die Stadtverwaltung sogenannte Pedelecs sowie E-Fahrzeuge anschaffen, um die Mitarbeiter zum Umsteigen auf nachhaltige Mobilitätsformen zu animieren.

Reutlingen hat unter anderem die Idee vorangetrieben, Dieselfahrer dazu zu bringen, ihren Wagen stehen zu lassen. «Statt der blauen Plakette erhalten Fahrer von Dieselfahrzeugen schlechter Euro VI das blaue Umweltpaket», heißt es bei der Stadtverwaltung. «Bedingung: Die Halter müssen ihren Fahrzeugschein beim städtischen Ordnungsamt abgeben und verzichten somit freiwillig auf die Benutzung ihrer Fahrzeuges zunächst auf die Dauer von einem Jahr.» Dafür soll es ein kostenloses, übertragbares Jahres-Abo für den gesamten Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau geben.

Damit auch Familien dafür in Frage kommen, soll das blaue Umweltpaket zudem die Jahresmitgliedschaft für den gesamten Haushalt bei einem lokalen Carsharing-Anbieter enthalten. Zudem könnte es Taxi-Gutscheine und eine Bahncard50 geben. Die Kosten dafür hat man in Reutlingen schon überschlagen und kommt auf etwa 9 Millionen Euro. Die Stadt geht dabei davon aus, dass 5 Prozent der betroffenen Dieselfahrer - also rund 2500 Menschen - das Angebot nutzen könnten.

Die nordbadische Stadt Mannheim schließlich habe «ein umfassendes Programm zur Einhaltung der Grenzwerte vorgelegt», sagte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). Die Schritte seien kurzfristig umsetzbar und auf andere Städte übertragbar. Konkret nannte Mannheim beispielsweise eine zielgerichtete Ausweitung des Jobtickets für den Einzelhandel oder die Absenkung des ÖPNV-Grundpreises. «Vom Bund erwarten wir jetzt eine stringente Koordination. Vor allem aber fordern wir nach wie vor, dass der Bund zu seiner Verantwortung steht und die Nachrüstung von Dieseln durch die Autoindustrie durchsetzt», betonte Kurz.