Weinheim (dpa) - Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei haben drei Männer ungeplanterweise an einer Tankstelle beenden müssen. Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte im südhessischen Lorsch gegen eine Zapfsäule einer Autobahn-Tankstelle, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Zwei der drei Tatverdächtigen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Dritte konnte nach dem Zusammenstoß zu Fuß flüchten und wurde noch von der Polizei gesucht.

Zuvor war das Trio dabei beobachtet worden, wie es in Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis ein Auto aufbrach und anschließend mit dem Auto davonfuhr. Die Beamten nahmen die Fahndung auf und verfolgten die Verdächtigen anschließend über mehrere Autobahnen hinweg. Die Flüchtigen „gefährdeten dabei einige Verkehrsteilnehmer“, wie die Polizei erklärte. In Weinheim sollen die Männer mindestens zwei Autos aufgebrochen haben, das Diebesgut aus beiden Pkw konnte sichergestellt werden.