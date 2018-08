Anzeige

Horb am Neckar (dpa/lsw)Nach einem Blitzeinschlag in ein Haus in Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) haben drei Bewohner eine Rauchvergiftung erlitten. Der Blitz hatte den Dachstuhl am Dienstag in Brand gesetzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach bekämpfte der 65 Jahre alte Hausbesitzer die Flammen selbst, bis die Feuerwehr kam. Dabei bekam er eine erhöhte Dosis Kohlenmonoxid ab. Auch seine Tochter und sein ein Jahr alter Enkel kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Seine Frau blieb unverletzt. Das Haus wurde schwer beschädigt und war vorerst nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf rund 100 000 Euro geschätzt.