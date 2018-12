Anzeige

Friedrichshafen (dpa/lsw) Gleich drei Feuer hat es in der Nacht zum Sonntag in Friedrichshafen (Bodenseekreis) gegeben - eine Lagerhalle, mehrere Fahrzeuge sowie ein Ladenlokal brannten. «Ob ein Zusammenhang besteht, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden», sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Bei den Feuern im Parkhaus und im Geschäft gehen die Beamten nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus, da die Gebäude in nächster Nähe und fast gleichzeitig brannten. Was die Brandursache in der Lagerhalle war, war zunächst noch unklar.

Die Bewohner des Geschäfts- und Wohnhauses mussten ihre Wohnungen verlassen und wurden in Sicherheit gebracht. Mit Verdacht auf Rauchvergiftung wurden vier Personen behandelt. Außerdem musste ein Feuerwehrmann mit Kreislaufproblemen ärztlich versorgt werden. Die Höhe der Schäden ist noch nicht bekannt.