Von Wenke Böhm





Langenburg - „Mit einem Verlängerungskabel habe ich Tische und andere Möbel abgeseilt - alles was nicht niet- und nagelfest war.“ Erinnerungen an den verheerenden Brand im Schloss Langenburg im Kreis Schwäbisch Hall sprudeln nur so aus Robert Porzelt heraus. Vor 50 Jahren arbeitet er zeitweise als Konditormeister im Schlosscafé und wohnt in der Nähe des malerischen Renaissancebaus. In der Nacht auf den 24. Januar 1963 reißt ihn seine Schwiegermutter aus dem Schlaf. Feuer im Schloss!

Sofort läuft er hin, um die wertvollen Rubin- und Murano-Gläser im Speisesaal zu retten. „Durch den Glockenturm bin ich hochgerannt. Aber ich kam einfach nicht ins Esszimmer. Es war so verraucht“, schildert der heute 80-Jährige. Alles scheint schwarz, Lichtstrahlen finden kaum noch einen Weg durch die wabernden Schwaden. Der Prachtbau des Fürstenhauses Hohenlohe-Langenburg brennt lichterloh.

Schuld war paradoxer Weise die eisige Kälte: Seit Wochen herrschten im Hohenlohischen bis minus 20 Grad. Mehrere Dutzend Kaminöfen im Schloss bollerten auf Hochtouren, berichtet Journalist Manfred Mühlenstedt, dessen Hobby die Fürstenhaus-Chronik ist. An einem Ofen im Esszimmer der fürstlichen Familie entstand ein Schwelbrand und nistete sich in der Holzdecke ein. Kammerzofe Berta Münz merkt als Erste, dass etwas nicht stimmt, und schaut nach. Das Feuer zieht Sauerstoff, überall flammen Glutnester auf. Das Holz brennt wie Zunder.

Unglaubliche Hilfsbereitschaft

„Der Verbund von Frost und Feuer war fürchterlich“, sagt Mühlenstedt. Die Feuerwehr von Langenburg rückt zu Fuß an. Mit ihrer dürftigen Ausrüstung stößt sie schnell an ihre Grenzen. Hydranten sind eingefroren, das Wasser in den Löschschläuchen wird zu Eis. Weitere Wehren helfen und holen Löschwasser aus der Jagst - nachdem sie 40 Zentimeter Eisschicht durchschlagen haben.

Bedienstete schaffen historische Schätze aus dem Schloss. Viele Stücke im Ostflügel werden jedoch ein Raub der Flammen. Fast die ganze Nachbarschaft ist auf den Beinen. Bewohner versorgen Feuerwehrleute und Helfer mit heißen Getränken und Vesper. „Die Hilfsbereitschaft war unglaublich“, sagt Porzelt.

Die Stuttgarter Berufsfeuerwehr braucht fast zwei Stunden zum Brandort. Sie kämpft mit Glatteis. Am Morgen gelingt mit vereinten Kräften der Durchbruch im Kampf gegen das Flammenmeer. Der barocke Ostflügel und der Glockenturm sind zerstört, Nordflügel und Bettenturm stark beschädigt. Der Schaden beträgt mehrere Millionen Mark. Drei Feuerwehrmänner werden leicht verletzt. „Das Tragische an der Geschichte: Das Schloss hatte zuvor bereits eine Zentralheizung bekommen. Sie war aber noch nicht abgenommen“, berichtet Mühlenstedt.

Von 1963 bis 1966 richten die Fürsten den Prachtbau wieder her. „Um den Wiederaufbau zu finanzieren, mussten sie Schloss Weikersheim ans Land verkaufen“, erzählt der Chronist. Erinnerungen an den Brand leben fort. „Ich habe heute noch einen Korb aus dem Bügelzimmer“, sagt Porzelt. „Damit wollte ich die Gläser aus dem Esszimmer tragen.“

Zum Gedenken an den Brand findet heute um 18.30 Uhr ein Gottesdienst in der Langenburger Stadtkirche statt.