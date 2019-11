Göppingen (dpa)Ein Dopinglabor mit Marihuanaplantage haben Zollfahnder bei einem 46-Jährigen und seinem über 70-jährigen Vater entdeckt. Wie das Zollfahndungsamt Stuttgart am Montag mitteilte, sei in einer Wohnung im Kreis Göppingen Ausstattung zur Herstellung von Dopingmitteln gefunden worden. Außerdem hätten die Ermittler 2,3 Kilogramm Dopingmittel-Rohstoffe, 1200 Kapseln, die mutmaßlich mit Dopingmitteln befüllt seien, und zwei Kanister mit Chemikalien entdeckt. In der Wohnung habe sich außerdem eine Marihuanaplantage mit 25 Pflanzen befunden.

Das Zollfahndungsamt entdeckte das Dopinglabor bereits Mitte Oktober. Den Hinweis gaben zwei Sendungen mit Doping- und Betäubungsmitteln, die an die beiden Beschuldigten adressiert waren und in Hong Kong und Frankfurt sichergestellt wurden. Gegen Vater und Sohn wird wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und das Arzneimittelgesetz ermittelt.