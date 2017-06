Stuttgart/Oberteuringen/Essen(dpa/lsw) - Zollfahndern sind vier Tatverdächtige Dopinghändler in Stuttgart aufgefallen, das Quartett wurde nun in Nordrhein-Westfalen verhaftet. Bei zeitgleichen Durchsuchungen in Oberteuringen (Bodenseekreis), Nordrhein-Westfalen und Bayern stellten die Fahnder Zehntausende Einheiten fertiger Wachstumspräparate aus Russland sowie große Mengen Grundstoffe zur Dopingherstellung aus China sicher. Darüber hinaus fielen den Beamten große Mengen Bargeld, Munition sowie aus Nebengeschäften der Bande kiloweise Marihuana in die Hände. Alle vier Männer seien in Hamm im Ruhrgebiet verhaftet worden, sagte am Mittwoch eine Sprecherin des Zollfahndungsamtes.

Die Tatverdächtigen fielen zunächst Zollfahndern in Stuttgart auf. Nachdem die Essener Kollegen im vergangenen Jahr dann ein verdächtiges Päckchen im Ruhrgebiet abfingen, forschten sie weiter und schlugen vergangene Woche zu.

