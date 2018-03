Anzeige

Mannheim (dpa) Von einem DNA-Test wie jetzt in Mannheim erhoffen sich Ermittler Informationen in einem Kriminalfall. Die Erbsubstanz DNA (Desoxyribonukleinsäure) findet sich etwa in Hautschuppen und Haaren sowie unter anderem in Sperma, Schweiß oder Speichel. Bei einer Reihenuntersuchung wird die DNA von zahlreichen Menschen mit den genetischen Spuren vom Tatort verglichen.

Die Bestimmung des «genetischen Fingerabdrucks» gilt als das erfolgreichste kriminalistische Instrument bei der Identifizierung von Tätern und der Zuordnung von Spuren. Für die Bestimmung dieses sogenannten DNA-Codes genügen geringste Spuren.

Bei dieser Analyse werden bestimmte Teile der DNA untersucht, die in allen menschlichen Zellen enthalten ist. Damit kann die Identität eines Menschen nahezu sicher festgestellt werden.