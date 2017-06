Stuttgart (dpa/lsw) - Immer mehr Grundschüler auch im Südwesten können nicht richtig schwimmen. Es sei erschreckend, dass der Anteil der Schlecht- oder Nichtschwimmer unter den Zehnjährigen seit 2010 von 50 auf 59 Prozent gestiegen sei, sagte die Vize-Präsidentin der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Württemberg, Ursula Lang, am Dienstag zum Ergebnis einer repräsentativen Forsa-Umfrage. Auch die DLRG in Baden bestätigte den Trend. Laut Umfrage haben nur 40 Prozent der Sechs- bis Zehnjährigen ein Jugendschwimmabzeichen.

«Als sicherer Schwimmer kann nur gelten, wer die Disziplinen des Jugendschwimmabzeichens in Bronze sicher beherrscht», sagte DLRG-Vizepräsident Achim Haag bei der Vorstellung der bundesweiten Umfrage am Dienstag in Hannover. Dabei müssen Kinder innerhalb von 15 Minuten mindestens 200 Meter schwimmen. Das sogenannte Seepferdchen reicht nach Ansicht der DLRG nicht, um sicher zu schwimmen. Im vergangenen Jahr ertranken in Deutschland 537 Menschen, 55 davon in Baden-Württemberg.

Als Gründe für die schlechtere werdende Schwimmausbildung nannte Lang die Schließung von Lehrschwimmbecken und den Umbau von Hallenbädern zu Spaßbädern ohne Schwimmerbecken. Zudem fehle es an Lehrern für den Schwimmunterricht. Dem Leiter der DLRG-Geschäftsstelle Baden, Ludwig Schulz, zufolge mussten vielerorts zudem Kursgebühren erhöht werden. Vielen Eltern sei das zu teuer.