Stuttgart (dpa/lsw)Für Fahrer älterer Diesel könnte es in diesem Jahr immer häufiger heißen: Durchfahrt verboten! Wegen jahrelanger zu hoher Belastung der Luft durch gesundheitsschädliches Stickstoffdioxid haben Gerichte mehrere deutsche Städte zu Fahrverboten verdonnert. In Stuttgart und Hamburg sind bereits Einschränkungen in Kraft, viele weitere Städte könnten folgen.

In Stuttgart sind Dieselfahrzeuge mit der Abgasnorm Euro 4 oder schlechter seit Jahresanfang aus dem gesamten Stadtgebiet verbannt, für Autos mit örtlichem Kennzeichen gilt das Verbot von April an. In Hamburg gelten seit Ende Mai 2018 auf Abschnitten zweier stark befahrener Straßen Durchfahrtsbeschränkungen für Diesel bis zur Euro-Norm 5.

In Berlin, Bonn, Darmstadt, Essen, Frankfurt, Gelsenkirchen und Köln sind Fahrverbote in den kommenden Monaten teils auf einzelnen Straßen, teils auch großflächiger wahrscheinlich. In Essen könnte sogar ein Autobahnabschnitt betroffen sein. Einige der Urteile sind allerdings noch nicht rechtskräftig. In Mainz müssen voraussichtlich Fahrverbote angeordnet werden, wenn die Grenzwerte in der ersten Jahreshälfte diesen Jahres nicht eingehalten werden. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) klagt nach eigenen Angaben derzeit in 35 Städten für Fahrverbote.

Im Allgemeinen sind von den Fahrverboten Kommunen betroffen, die bisher keine andere Lösung gefunden haben, um den europäischen Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter einzuhalten. Den Weg für die Verbote ebnete das Bundesverwaltungsgericht.