Stuttgart/Heidenheim (dpa/lsw)Baden-Württemberg gilt für die SPD als schwieriges Pflaster. Bis auf wenige Ausnahmen in Städten wie Mannheim fehlen die klassischen Arbeitermilieus, die traditionell zur SPD-Wählerschaft gehören. Nach langem Mitgliederschwund verzeichnete die SPD in der Zeit des Hypes um den damaligen SPD-Bundesparteichef und Kanzlerkandidaten Martin Schulz im Jahr 2017 steigende Mitgliederzahlen - auf bis zu 36 400. Jetzt sind es rund 34 970.

Die SPD hat im Südwesten mehrfach mitregiert, aber noch nie den Ministerpräsidenten gestellt. Die Genossen waren schon Juniorpartner der CDU. Von 2011 bis 2016 waren sie dann der kleine Partner in einer Koalition mit den Grünen. Doch bei der Landtagswahl 2016 holte die SPD nur 12,7 Prozent - ein Allzeittief. Seitdem ist sie wieder in der Opposition. Ihr bestes Landtagswahlergebnis erzielten die baden-württembergischen Sozialdemokraten am 23. April 1972 mit 37,6 Prozent unter ihrem damaligen Landesvorsitzenden Heinz Bühringer.

Diese Zeiten sind lange vorbei. Am 24. September 2017 fuhr die SPD im Südwesten mit 16,4 Prozent ihr bis dahin schlechtestes Bundestagswahlergebnis ein. In den Umfragen sackte sie deutlich ab - auf bis zu 8 Prozent bei Infratest dimap im September 2019.

Landtagsfraktionschef Andreas Stoch gewann Ende November 2018 die Kampfabstimmung um den Vorsitz der Landes-SPD. Es sieht derzeit alles danach aus, dass er auch Spitzenkandidat der SPD zur Landtagswahl 2021 wird - die Entscheidung darüber soll im nächsten Jahr fallen.