Stuttgart - Gerüchte über das Privatleben von Ministerpräsident Günther Oettinger und seiner Frau Inken gibt es seit Jahren. Damit müssen Politiker wie andere Prominente wohl leben. In den vergangenen Wochen aber bekam das Ganze Dynamik und schließlich wurde einer breiteren Öffentlichkeit vor Augen geführt, dass da etwas nicht mehr stimmt: So hat die Südwest-First-Lady jüngst den traditionellen Adventskaffee in der Berliner Landesvertretung geschwänzt. Zum Erstaunen der mehr oder weniger prominenten 170 Besucherinnen aus Politik, Medien und Diplomatie, die sich teilweise extra aus dem Südwesten ins vorweihnachtliche Berlin aufgemacht hatten. Um Söhnchen Alexander zum Fußballtraining zu bringen, so lautete die ebenso fadenscheinige wie nachgeschobene Begründung, habe die mit einladende Gattin des Regierungschefs am Vorabend des Nikolaustags den Trip in die Bundeshauptstadt sein lassen.

Jetzt weiß man mehr: Im Hause Oettinger hängt der Haussegen derart schief, dass das Paar nach 24 Jahren, 13 davon im Stand der Ehe, getrennte Wege geht. „Im Einvernehmen“ und nach „eingehender Prüfung“ habe man sich dazu entschlossen, verlautete gestern. So war der Wirbel um den Adventskaffee dazu angetan, einen Knopf an eine seit langem virulente Sache zu machen - zuletzt gab es nicht mehr viel zum Herumgeheimnissen.

„Seltsamstes Politiker-Ehepaar“

Wie bei den Sarkozys, dem spektakulär auseinander gegangenen französischen Präsidentenpaar, sehe es auch bei den Oettingers aus, war nach besagtem Adventskaffee im bundesweit auflagenstärksten Boulevardblatt zu lesen. „Deutschlands seltsamstes Politiker-Ehepaar“ war die Story überschrieben und gleich auf Seite 2 platziert. Auch Cecilia, die Frau des französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy, hatte sich zuletzt bei öffentlichen Auftritten rar gemacht und manchmal in letzter Minute Termine abgeblasen. Im Oktober hat man sich vor dem Scheidungsrichter getroffen.

Ein Drittel aller Ehen geht in der heutigen Zeit schief - was für viele Privatleute Realität ist, gilt für Politiker mit ihrem stressigen und zeitraubenden Alltag mit gesteigerter Wahrscheinlichkeit. Und es bedarf nicht extra der speziellen Gerüchteküche aus landespolitischen Berichterstattern, vielseitig Interessierten aus dem Beamtenapparat oder Parteijüngern, dass hinter vorgehaltener Hand oder auch ganz öffentlich über das Privatleben der Polit-Prominenz kräftig spekuliert, kolportiert und debattiert wird. Im Falle Oettinger war das schon seit Längerem so - zuletzt bis hin zu Hintergrund-Runden der parteipolitischen Konkurrenz, in denen nicht mehr allein über Politisches, sondern ganz unverhohlen auch über Menschliches und die möglichen Folgen auf das Politische diskutiert wurde.

Bitte um Wahrung der Privatsphäre

Die Frage war somit seit Wochen, wer wohl den Stein ins Wasser wirft. Die „Bild-Zeitung“ hat dies in Zusammenwirken mit Oettinger nun getan - der Regierungschef und seine Frau haben anschließend in einer Erklärung die Trennung nur noch offiziell bestätigt. Oettinger hatte der „Bild“ weiter kundgetan, seine Frau sei durch die Belastung durch Termine und Öffentlichkeit „zunehmend unglücklich“. Er habe sich in den vergangenen Monaten viel Zeit für Gespräche genommen, letztendlich aber keinen Erfolg gehabt. „Wir haben die Bitte, dass die Öffentlichkeit unsere Privatsphäre akzeptiert“, schob der Ministerpräsident und CDU-Landeschef noch nach. Dies wird wohl weithin der Fall sein. Manchen Konservativen in der CDU jedoch wird das Ganze nicht gefallen. Politische Gefahren drohen Oettinger durch die Trennung oder die mögliche Scheidung allerdings nicht. Vor 20 oder 30 Jahren wäre das im konservativ-christlich geprägten Südwesten noch zweifellos anders gewesen.

Dennoch sind sich die Experten über die politischen Weiterungen uneins: Der Freiburger Politologe Ulrich Eith sieht kein Problem. Er sagte der dpa, „die Trennung zeige, „dass die gesellschaftliche Normalität längst auch in der Politik und in der CDU angekommen ist“.

Der Göttinger Politologe Franz Walter dagegen meint, konservative Spitzenpolitiker wie Oettinger oder Niedersachsens Ministerpräsident Christian Wulff (CDU) - er hat sich von seiner Frau getrennt und wird in einer neuen Beziehung demnächst wieder Vater - profitierten privat von einer Entwicklung, die „für die Union auch Probleme“ beinhalte. Durch die Abschwächung des einst so emotionalisierenden „kulturellen Konflikts mit der moralisch als lasziv gekennzeichneten Linken“ wie Altkanzler Gerhard Schröder oder Ex-Außenminister Joschka Fischer, die mehrmals geschieden sind, gelängen der CDU keine konservativen „Kulturkämpfe“ mehr, sagte Walter „Spiegel online“. Das fest umrissene Feindbild komme abhanden. Für Württembergs evangelischen Landesbischof Frank Otfried July ist die Trennung des Ministerpräsidenten reine Privatsache. „Natürlich ist es aber immer traurig, wenn eine Ehe auseinandergeht.“

Erneut bundesweite Schlagzeilen

Für Oettinger bedeutet die Trennung von seiner Frau zum zweiten Mal in diesem Jahr bundesweite Schlagzeilen. Zuletzt hatte seine höchst umstrittenen Trauerrede, in der er gesagt hatte, Alt-Ministerpräsident Hans Filbinger (CDU) sei ein Gegner des NS-Systems gewesen, für bundesweite Kritik und ein Machtwort von CDU-Chefin Angela Merkel gesorgt. Von diesen Negativschlagzeilen hat sich der Ministerpräsident allmählich erholt. Ein Teil seiner politischen Rehabilitierung war sicher die Arbeit als Ko-Vorsitzender der Föderalismuskommission II zusammen mit SPD-Bundestagsfraktionschef Peter Struck. Die Belastung Oettingers ist dadurch nicht geringer geworden. Ohnehin muss sich der Regent fragen lassen, ob er seine Zeit richtig einteilt: So hat Grünen-Fraktionschef Winfried Kretschmann schon in Zweifel gezogen, ob sich Oettinger tatsächlich auf jedem „Heckabeerlesfescht“ sehen lassen muss.