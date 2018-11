Anzeige

Jekaterinburg/UnterlengenhardtDer hohe Besuch kam ganz und gar unverhofft, aber Anna Anderson war gewappnet. Der Kleinwagen knatterte die steile Straße von Liebenzell kommend herauf, ließ die Burgruine, deren Wiederaufbau erst drei Jahre später beginnen sollte, rechter Hand liegen. Am Steuer kämpfte eine Frau mittleren Alters mit der Gangschaltung, im Fond kämpfte die Kronprinzessin mit der Ungeduld. Cecilie von Preußen, Schwiegertochter des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II., die ihre letzten Lebensjahre an unterschiedlichen Domizilen in Süddeutschland verbrachte, war an diesem schwülen Juni-Tag im Jahr 1952 in delikater Mission unterwegs. Warum sich die 65-Jährige vom Hohenzollern aus auf den Weg in den Nordschwarzwald machte, bleibt in dieser Geschichte mysteriös. Ebenso die Identität und Rolle ihrer Begleiterin. Für gewöhnlich ließ sich die Kronprinzessin vom eigenen Chauffeur in ihrer Mercedes-Limousine kutschieren.

In Unterlengenhardt, einem Dorf oberhalb des Nagoldtals, das heute zu Bad Liebenzell gehört, kam der Wagen vor einer alten Wehrmachtsbaracke zum Stehen, in der Anna Anderson zu jener Zeit lebte. „Du kommst mich besuchen!“, soll sie der Kronprinzessin spontan zugerufen und diese mit einem vertrauten französischen „Cécile“ angesprochen haben. Sich der ärmlichen Behausung schämend, empfing Anderson die hohe Dame im Garten.

Zarentochter oder Bauernmädchen?

Die Geschichte der Anna Anderson ist dieser Tage in Stuttgart in aller Munde. Auf der Musical-Bühne im Möhringer Palladium-Theater wird seit November ihr Leben nacherzählt. Oder besser: das Leben, das die Walt Disney Company daraus leicht­händig machte. Anna Anderson ist die reale Person hinter der Musical-Protagonistin Anja, die sich als „Anastasia“, Tochter des letzten russischen Zaren, ausgibt und schließlich auch entpuppt. Die gesamte Zarenfamilie wurde, so steht es in den Geschichtsbüchern, 1917 in Jekaterinburg von Lenins bolschewistischen Schergen ermordet: Nikolaus II., seine Gattin Alexandra Fjodorowna, gebürtige Alix von Hessen-Darmstadt, sowie die fünf Kinder Olga, Tatjana, Maria, Alexei – und eben Anastasia. Schon bald jedoch gab es Gerüchte, die 16-Jährige habe schwer verletzt überlebt. Während die Muscial-Anja alias Anastasia in einem so kunterbunten wie rasanten Schienenritt die russisch-französische (!) Grenze überquert, um in Paris erst ihre Großmutter und dann ihre große Liebe zu finden, taucht Anna Anderson 1920 in Berlin auf. Und zwar wortwörtlich, denn sie wird aus dem Landwehrkanal gerettet, in den sie sich in suizidaler Absicht gestürzt haben soll. In eine Psychiatrie gebracht, behauptet sie, die überlebende Großfürstin Anastasia Nikolajewna Romanowa zu sein, die von einem Rotarmisten namens Tschaikowsky gerettet, versteckt und heimlich außer Landes gebracht worden sei. Eine Legende, an der sie ihr Leben lang festhalten wird – auch wenn die Behörden sie rasch für die fast zeitgleich als vermisst gemeldete polnische Bauerntochter Franziska Schanzkowsky halten.

Über das Leben Anna Andersons in den folgenden Jahren ist wenig bekannt, sie strengt vergeblich diverse Klagen an, um ihre Identität als Anastasia feststellen zu lassen. Gerüchte sagen, der Zar habe einst in weiser Voraussicht für seine Kinder in London ein Millionenvermögen hinterlegt, dessen Erbschaft Anderson antreten wolle. Nach dem Zweiten Weltkrieg taucht sie in Unterlengenhardt auf und bezieht mit einer älteren Baltin namens von Heydebrand, die ihr den ärmlichen Haushalt führt, die von Flaksoldaten errichtete Schutzhütte. Im Ort und in der Umgebung spricht sich schnell herum, die merkwürdige Bewohnerin sei die russische Großfürstin, mittlerweile eine Frau von fast 50 Jahren. Anfang der 50er-Jahre werden auch die Medien wieder aufmerksam auf Anna Anderson, Berichte über die untergegangenen europäischen Monarchien und ihre noch lebenden Vertreter finden breiten Anklang in der Leserschaft – vielleicht, weil sie Grauen und Gräuel des Nationalsozialismus ein Stück weit vergessen machen und Erinnerungen an vermeintlich bessere Zeiten wecken.

Die frühe bundesrepublikanische Regenbogenpresse überschlägt sich mit Spekulationen und echten oder vermeintlichen Enthüllungen über Anna Anderson. Der Sensationslust entspringen kuriose Blüten. Die „Neue Illustrierte“ engagiert den „Schöpfer des in allen Kulturstaaten anerkannten Vaterschaftsgutachtens“, einen Professor namens Otto Reche, der die Ohrmuschelform Anna Andersons anhand von Fotografien mit dem Hörorgan ihrer angeblichen Mutter, der Zarin Alexandra Fjodorowna, vergleicht. Reche legt sich fest: „Sie ist Anastasia.“ Erbmerkmale seien verlässlicher als Augenzeugen, lässt er sich zitieren. Sicherheitshalber gleicht er auch das einzige Foto der noch immer verschollenen Franziska Schanzkowsky, auf dem das Ohr allerdings nicht zu erkennen ist, mit dem Antlitz der jungen Anna Anderson ab. Trotz Ähnlichkeit hält er es für ausgeschlossen, dass es sich um dieselbe Person handelt – und zwar mit der Begründung, dass sich die Frisuren unterscheiden. Reche vermutet zudem eine Retusche der Aufnahme Schanzkowskys im Bereich der Stirnpartie. Die Redaktion der in einem Karlsruher Verlag erscheinenden Wochenzeitschrift „7 Tage“ traut dem Befund des Professors nicht. Sie selbst gehe „mit größter Zurückhaltung“ an das Rätsel um Anastasia heran, heißt es in einem Artikel – der dann unmittelbar überleitet in eine Analyse des „Hausastrologen“, eines Mannes namens Hanns Schwarz, der selbstbewusst ausführt: „Bei Anastasia Romanow sind alle kosmischen Anzeichen für einen tragischen Tod inmitten eines traurigen Massenereignisses mehrfach gegeben. Nichts lässt auf eine Verwundung schließen, die sie hätte überleben können.“ Die Zusammenfassung steht in der Überschrift „Anastasia ist tot!“

Das unverhoffte Eintreffen der preußischen Kronprinzessin Cecilie in Unterlengenhardt, von dem ihr engster Vertrauter nach ihrem Tod berichtet, steht in Zusammenhang mit den Spekulationen: Cecilie entstammt dem Hause Mecklenburg, ihre Mutter war eine Großtante des Zaren Nikolaus II., so dass die 1886 geborene Cecilie nicht nur fließend russisch sprach, sondern bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 auch regen Kontakt mit der Verwandtschaft am Zarenhof pflegte. Erst recht, nachdem sie 1905 den deutschen Kronprinzen Wilhelm geheiratet und sich dadurch in den europäischen Hochadel katapultiert hatte. Aus dieser Zeit, also maximal bis zu deren Lebensalter von 13 Jahren, kannte sie auch die jüngste Zarentochter Anastasia, die von der Familie „Imp“ gerufen wurde, dem russischen Wort für „Kobold“, weil sie als Kind angeblich so liebenswert wie frech war. In den 1950er-Jahren war Cecilie damit außerhalb der sozialistischen Sphäre eine der wenigen Personen, die über eine persönliche Erinnerung an Anastasia vor ihrer – tatsächlichen oder vermeintlichen – Ermordung verfügten. Der Besuch in der Flakbaracke im Nordschwarzwald diente so dem Ziel der Identifizierung.

Klein Alexei mopst die Uhr

Dass Anderson nicht auf Russisch mit Cecilie parlieren wollte, schürte sofort nach der Begrüßung das Misstrauen der Kronprinzessin. Die Erklärung, sie sei traumatisiert, empfand Cecilie zwar als nachvollziehbar, aber unbefriedigend. Man sprach folglich Englisch und auch Französisch, was am russischen Zarenhof einst gebräuchlich war und als vornehm galt. Dass Anderson Cecilie auf Anhieb erkannt und mit Namen angesprochen hatte, waren ebenso Indizien wie die Detailkenntnis der behaupteten Anastasia über die Familienverhältnisse der Romanows und ihre zahlreichen Verwandtschaften mit europäischen Fürstenhäusern. Das alles aber, soll Cecilie ihrem Vertrauten später berichtet haben, hätte ebenso angelesenes, auswendig gelerntes Wissen sein können. Den Ausschlag für ihr Urteil gibt schließlich eine Anekdote, die Anderson erzählt und von der Cecilie überzeugt ist, dass sie nirgends dokumentiert, nirgendwo gedruckt ist: Alexei, das jüngste der Zarenkinder, lang erwarteter Sohn und von Geburt an kränklicher Thronfolger Nikolaus II., habe bei einem Treffen in Zarskoje-Selo, dem Sommersitz der Zarenfamilie außerhalb St. Petersburgs, als Kleinkind heimlich die goldene, mit Diamanten besetzte Uhr Cecilies gemopst und unter dem Tisch so unbemerkt wie irreparabel in ihre Einzelteile zerlegt. Die Mechanik war hinüber, was die Versammelten angesichts ihres materiellen Überflusses gewiss gelassen nehmen konnten. Cecilie ist sich sicher, sie habe im Fall Anderson den ultimativen Beweis gefunden, den andere 35 Jahre lang gesucht haben. Ihre Gewissheit nimmt sie 1954 mit ins Grab.

Anderson setzt ihre in den 1930er-Jahren begonnene, während des Zweiten Weltkriegs unterbrochene Prozess-Serie indes von Unterlengenhardt aus fort. Die Erinnerungen der Kronprinzessin fallen als Beweismittel aus, der Beweiswert ist fraglich, zudem sind Tonbänder mit Gesprächsmitschnitten, auf denen Cecilie aus ihrem Leben berichtet, nach Erbstreitigkeiten nicht mehr im Besitz ihres Vertrauten, sondern liegen im Archiv der Hohenzollern, die wenig Sinn für Aufklärung zeigen. 1970, Anderson lebt da schon in den USA und ist mit dem Historiker John Eacott Manahan verheiratet, dessen Namen sie auch annimmt, weist der Bundesgerichtshof in letzter Instanz ihre Klage ab. Immerhin erhält sie aber ein bescheidenes Honorar von der US-Filmgesellschaft „20th Century Fox“, die 1956 ein Bühnenstück der französischen Autorin Marcelle Maurette mit Ingrid Bergman und Yul Brynner in den Hauptrollen verfilmt hatte („Anastasia“). Auf der Handlung des Films basiert auch das Musical, das jetzt in Stuttgart gespielt wird.

1994, zehn Jahre nach Andersons Tod, wird mittels DNA-Analyse einer noch zu Lebzeiten entnommenen Gewebeprobe zweifelsfrei festgestellt, dass sie in keinem Verwandtschaftsverhältnis zu den Romanows stand. 2007 werden die von Archäologen gefundenen menschlichen Überreste sowie bereits 1991 entdeckte Gebeine ebenfalls durch DNA-Tests eindeutig sieben Personen zugeordnet: dem Zaren, seiner Frau und den fünf Kindern Olga, Tatjana, Maria, Alexei – und Anastasia.

Am Ende irrten die Kronprinzessin und der Professor. Die Sterne, sie lügen nicht.

