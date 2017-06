Von Mareike Spahlinger

Stuttgart - Wie geht es mit der Polizeistruktur weiter? Das wollte die SPD-Fraktion gestern im Landtag von der grün-schwarzen Regierung wissen. Die hatte eine Befragung von Beschäftigten der Polizei in Auftrag gegeben, um herauszufinden, wo die Reform der Polizeireform der Vorgängerregierung ansetzen kann.

Im Raum steht unter anderem, die Anzahl der Polizeipräsidien von zwölf auf 14 zu erhöhen. Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Sascha Binder, sieht darin politische Motive. Bei „Investitionskosten von 140 Millionen Euro und jährlichen Kosten von 19 Millionen“ sei das schwer durchführbar. Dieser Auffassung sei auch das Landespolizeipräsidium. „Die Polizei droht zum Spielball der grün-schwarzen Regierung zu werden“, sagte Binder. Zugleich prangerte er an, bei der Evaluierung der Polizeireform habe es politische Vorgaben gegeben. „Letzte Woche wurde bekannt, dass bereits im September, und damit noch vor Einsetzen der Evaluierungsgruppe, ein neues Polizeipräsidium Nordschwarzwald und ein neues Polizeipräsidium Oberschwaben als Ergebnis feststanden.“ Innenminister Thomas Strobl (CDU) wehrte ab: Es habe „null Komma null politische Vorgaben“ gegeben. Ein Expertengremium hatte die Reform ausgewertet und Korrekturvorschläge gemacht. Dazu gehört, die Zahl der Polizeipräsidien zu erhöhen.

Des weiteren warf Binder dem Minister vor, den eigenen Zeitplan nicht einzuhalten. Es habe geheißen, dass Eckpunkte vor Pfingsten ins Kabinett sollten. Strobl müsse den Spekulationen ein Ende bereiten. „Die Polizei muss wissen, was auf sie zukommt, um in Ruhe für Sicherheit in unserem Land zu sorgen.“ Strobl entgegnete, dass die Polizei bis spätestens vor der Sommerpause wisse, wohin die Reise gehe. Bis dahin wolle man die personellen und finanziellen Auswirkungen der Vorschläge prüfen.

Einen „dreisten Versuch“, den politisch Verantwortlichen die Entscheidung aus der Hand zu nehmen, nannte Ex-Justizminister Ulrich Goll (FDP) die Rechenspiele mit „Horrorzahlen“, die in die Öffentlichkeit gelangt seien. Die Schuldigen dafür: „Die Akteure, die die fehlerhafte Reform wollten“, die Korrekturen jedoch nicht. Gerade in den Zeiten von Anschlägen in Europa „brauche es eine Polizei, die unter bestmöglichen Umständen, in bestmöglichen Strukturen arbeitet.“ Wie diese aussehen, wisse die Regierung nun und müsse dementsprechend handeln.

Petra Häffner (Grüne), deren Partei zusammen mit der SPD in der vorherigen Wahlperiode die Polizeireform mit auf den Weg gebracht hatte, stellte fest, dass sich in der Polizeiarbeit seit 2014 vieles verbessert habe. Trotzdem habe die Evaluation gezeigt, dass 88 Prozent der befragten Beamten die operative Basis der Polizei durch die Reform nicht gestärkt sehen. „Die Einlösung dieses Ziels steht also noch an.“ Die Polizei müsse technisch und personell so aufgestellt sein, dass sie auf Herausforderungen wie Attentate vorbereitet sei. Dabei sei der Standort eines Präsidiums nicht von Bedeutung für die Qualität der Polizeiarbeit.

Lars Patrick Berg (AfD) erklärte, die Polizeireform habe in den Kernpunkten versagt. Das zeige die Evaluation. „Die Bürgernähe hat sich verschlechtert, die Bürokratie ist nach wie vor erstickend.“

Der Esslinger Abgeordnete Wolfgang Drexler (SPD) sagte unserer Redaktion, die Auswertung hätte nicht schon kurz nach der neuen Regierungsbildung erfolgen sollen. Nun müsse Grün-Schwarz einen Vorschlag machen, wie mehr Bürgernähe mit mehr Polizei vor Ort geschaffen werden könne. „Ein neues Präsidium bedeutet mindesten 60 Stellen im Apparat, nicht aber mehr Personal bei den Leuten.“ Bei der Frage der Präsidien gehe es auch um Wahlkreisinteressen. Er sei dagegen, so viel Geld auszugeben, ohne Verbesserungen zu erreichen. Mit der Besetzung in Esslingen - vor allem im Bereich der Kriminalpolizei - sei er zufrieden. Das gelte auch für die Polizisten, mit denen er vergangene Woche auf dem Hoffest der Polizei gesprochen habe. Anders sieht es der Esslinger CDU-Abgeordnete Andreas Deuschle. Die Untersuchung habe gezeigt, dass die Beschäftigten des Polizeipräsidiums Reutlingen in Sachen Unzufriedenheit auf Platz seien, teilte er unserer Zeitung mit. Das höre er auch von der Gewerkschaft und von Polizisten aus Esslingen - ausgenommen der Kriminalpolizei. „Der Zuschnitt Reutlingen und Esslingen muss geändert werden, das ist meine oberste Priorität.“ Ob ein neues Präsidium in Esslingen oder Waiblingen angesiedelt werde, darum gehe es später.