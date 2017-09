Anzeige

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Den schnellsten Kürbis-Paddler zu küren, ist längst Tradition bei der Kürbisschau im Blühenden Barock Ludwigsburg. Am Samstag und Sonntag wird auf dem Schlossteich auf einer Distanz von 50 Metern die 14. Deutsche Meisterschaft der Kürbisbootregatta ausgetragen. Die Schnellsten erreichen in ihren bis zu 400 Kilogramm schweren Gemüsegondeln nach den Erfahrungen aus den Vorjahren in etwas mehr als einer Minute das Ziel.

Bis Freitag waren nach Angaben des Veranstalters 32 Männer und 22 Frauen gemeldet. Koordinator Mathias Gerber hofft auf gutes Wetter, damit alle Teilnehmer jeweils ab 13 Uhr pünktlich und vor ausreichend Publikum an den Start gehen. Regen und Wind können den Kürbiskanuten nicht gefährlich werden. Der Teich ist maximal 1,50 Meter tief.

