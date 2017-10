Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Kein Tag wie jeder andere: In mehreren Büros von Polizei und Feuerwehr im Südwesten hat am Freitag eine Katastrophenschutzübung begonnen. Das geprobte Szenario in den Regierungspräsidien Stuttgart und Tübingen ist den Angaben zufolge eine langanhaltende Hitzewelle. Dabei sollte es etwa um folgende Fragen gehen: Wer muss wen informieren, wenn das Trinkwasser knapp wird? Was sagen wir der Presse, wenn die Lage noch unklar ist? Wie können wir arbeiten, wenn der Strom ausfällt?

Am Samstag geht die Übung im Naturpark Schönbuch weiter, wo sich 2300 Einsatzkräfte im Freien beweisen müssen. Dazu werden im Naturpark mehrere Feuer gelegt und Explosionen verursacht. Auch die Landkreise Böblingen, Esslingen, Reutlingen sind an der Übung beteiligt.