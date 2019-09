Sindelfingen (dpa/lsw)Der Aktivist der Bewegung Fridays for Future redet den Grünen so richtig ins Gewissen. Beim Landesparteitag der Ökopartei am Wochenende in Sindelfingen (Landkreis Böblingen) ruft Adrian Lächele: «Kramen Sie mal wieder Ihre DNA hervor und lesen Sie mal darin!» Die Menschen wollten beim Klimaschutz kein «Pillepalle» mehr, sondern konsequentes Handeln. Lächele verweist auf die vielen Demonstranten, die für den Klimaschutz auf die Straße gehen. «Bitte, bitte enttäuschen Sie diese Menschen nicht», ruft er. «Enttäuschen Sie die junge Generation nicht! Enttäuschen Sie uns nicht!»

Lächele erntet viel Applaus für seine Rede - viele Delegierte stehen dabei auf. Später diskutieren sie leidenschaftlich über den Leitantrag zum Klimaschutz. Die radikalsten Forderungen kommen dabei nicht durch. Aber auch Forderungen des Landesvorstandes, die als zu milde empfunden werden, werden korrigiert. So verlangen die Grünen jetzt in den Städten eine Halbierung der Fahrzeuge bis zum Jahr 2030. Landesweit soll die Zahl im Vergleich zu heute um ein Drittel sinken.

Ironie der Geschichte: Vor rund 40 Jahren gründeten sich die Südwest-Grünen in Sindelfingen genau in dieser Halle, an dem die Grünen am Wochenende tagen. Die Gründungsmitglieder sahen sich als Teil einer neuen gesellschaftliche Bewegung. Heute ist es eine neue gesellschaftliche Bewegung, die den Grünen richtig Feuer unterm Dach macht. Denn wer sollte beim Klimaschutz vorangehen, wenn nicht die Grünen? Die Umfragewerte für die Partei im Bund und im Land zeigen, welch großen Erwartungen die Menschen in die Ökopartei setzen.

Erst vor wenigen Tagen erklärte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, er werde zur Landtagswahl 2021 wieder antreten. Er ist seit 2011 der erste und einzige grüne Ministerpräsident in Deutschland. Kurz nach Kretschmanns Erklärung sind die Grünen in Baden-Württemberg in einer Umfrage von Infratest dimap für den Südwestrundfunk (SWR) und die «Stuttgarter Zeitung» auf einen bundesweiten Höchstwert von 38 Prozent hochgeschossen. Die Bundespartei steht in den Umfragen bei 22 bis 24 Prozent.

Kretschmann selbst gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Grünen. Als «Paradiesvögel» und Schlimmeres habe die politische Konkurrenz die Grünen-Politiker bezeichnet, erzählt Kretschmann. Als die Grünen 1980 in den Landtag in Stuttgart einzogen, überreichten sie dem damaligen Ministerpräsidenten Lothar Späth (CDU) einen Kaktus - als Symbol dafür, dass die Grünen ein Stachel im Fleisch des etablierten Politikbetriebs sein wollten. Heute sind sie selbst etabliert und Regierungspartei. «Wir Grüne haben uns verändert, das Land hat sich verändert, und wir haben das Land verändert», sagt Kretschmann.

Der 71-Jährige neigt als grüner Oberrealo eigentlich nicht zu radikalen Ansichten und Forderungen. Er ist immer darauf bedacht, es sich mit gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Gruppen - etwa der Automobilindustrie - nicht zu verscherzen. Und auch auf den schwarzen Koalitionspartner muss er Rücksicht nehmen. Doch in Sindelfingen hält er eine Rede, mit der er die eigene Partei überrascht. Kretschmann lässt durchblicken, dass es beim Klimaschutz nicht ohne Verbote und Gebote geht. Er wolle zwar nicht den «Verbots-MP» geben. «Aber sie gehören auch in einem vernünftigem Rahmen dazu.» Wie das in der Praxis aussehen könnte, lässt er weitgehend offen. Auch Baden-Württemberg wird seine selbstgesteckten Klimaziele für das Jahr 2020 nicht erreichen.

«So radikal hab ich Dich in den letzten Jahren nicht mehr gehört», sagt die Parteilinke Agnieszka Brugger zu Kretschmann. Und der räumt offen ein: «Wahrscheinlich hätte ich einen so radikalen Sound ohne Fridays for Future nicht gemacht.» Aber nicht nur die jugendlichen Klimaschützer machen Druck. Auch dem Chef des Energiekonzerns EnBW, Frank Mastiaux, sind die Maßnahmen zum Klimaschutz - insbesondere auch das Paket der schwarz-roten Bundesregierung - zu mutlos. Das grüne Thema der Nachhaltigkeit habe vielleicht noch nie so weit oben auf der politischen und gesellschaftlichen Agenda gestanden wie jetzt, sagt er. «Auf Ihren Schultern lastet da viel Verantwortung.»

Dessen sind sich die Grünen bewusst. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann etwa sagt: «Wir müssen aufpassen, dass der starke Rückenwind nicht über uns hinwegweht und uns zu Boden drückt.» Und Jochen Detscher vom Grünen-Kreisverband Stuttgart meint: «Ich hoffe, dass wir Grüne das einlösen, was von uns erwartet wird.»