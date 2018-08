Die badische Verfassung wird am 22. August 200 Jahre alt. Sie war eine der ersten geschriebenen Konstitutionen Deutschlands.

Die badische Verfassung wird am 22. August 200 Jahre alt. Sie war eine der ersten geschriebenen Konstitutionen Deutschlands.

Anzeige

Karlsruhe (dpa/lsw) Es sind Worte, die heute selbstverständlich scheinen. «Eigenthum und persönliche Freyheit der Badener stehen für alle auf gleicher Weise unter dem Schutze der Verfassung», lautet Paragraf 13 der Badischen Verfassung von 1818. Landtagsabgeordneten war das verbriefte neue Recht so wichtig, dass sie alle 83 Paragrafen per Hand fein-säuberlich abschrieben. Für Schulkinder. Lesenlernen und die Grundrechte gleich mit - die Lesefibel aus dem Jahr 1831 ist ein Highlight der laufenden Ausstellung «Demokratie wagen? Baden 1818-1919». Das Generallandesarchiv Karlsruhe erinnert damit an den 200. Jahrestag der Unterzeichnung. Und daran, dass demokratische Rechte immer wieder aufs Neue erkämpft und verteidigt werden müssen.

Die Verfassung des Großherzogtums Baden vom 22. August 1818 war eine der ersten geschriebenen Konstitutionen Deutschlands - und sie war nach Einschätzung des Freiburger Historikers Hans Fenske auch «eindeutig die modernste». In der Staatsordnung nach dem Vorbild der französischen Charte constitutionelle von 1814 waren Grundrechte, Gewaltenteilung, bürgerliches Wahlrecht und das freie Abgeordnetenmandat festgeschrieben.

Es waren solche freiheitlichen Rechte, die den Ruf vom liberalen Musterländle mit begründeten. Auch wenn sich im badisch-schwäbischen Flaggenstreit vor ein paar Wochen manche wieder an den badischen Revoluzzer-Geist erinnerten - mit der Revolution von 1848 hat die badische Konstitution erst mal nichts tun.

Sie wurde vom badischen Herrscher erlassen. Demokratisch im heutigen Sinne war die Verfassung von Großherzog Karl zu Baden (1786-1818) nicht. Die große Masse sollte draußen bleiben - darunter Frauen und die Unterschicht. Wähler und wählbar sollten «nur die wohlhabendsten und angesehensten Einwohner» sein; das war zwar nicht einmal jeder Fünfte der Gesamtbevölkerung, aber immerhin zwei Drittel der Männer über 25 Jahren.

Auch hatte «Carl, von Gottes Gnaden Großherzog zu Baden» immer das letzte Wort. Paragraf 5 macht das klar: «Der Großherzog vereinigt in Sich alle Rechte der Staatsgewalt (...). Seine Person ist heilig und unverletzlich.» Die Gesetzesinitiative ging von ihm aus und notfalls - wie 1822 beim Streit um das Militärbudget - konnte der Regent den widerspenstigen Landtag einfach auflösen.

Es war schließlich nicht demokratische Einsicht, die ihn zur Abkehr vom Absolutismus bewog. Der Großherzog stand unter Druck: Der ersehnte Erbprinz ließ auf sich warten, die Hauptlinie der herrschenden Zähringer war vom Aussterben bedroht. Zugleich machte Bayern Ansprüche auf die rechtsrheinische Pfalz geltend. Eine Verfassung für Baden musste her, wenn das gerade erst durch Napoleons Gnaden groß gewordene Land vor der Zerstückelung bewahrt werden sollte. Seine Berater drängten den zaudernden Karl - unterstützt von dessen Schwester, der russischen Zarin Elisabeth.

Und es ging ums Geld - ein «Deal zwischen Bürgern und Monarch», wie es Verfassungsexperte Peter Exner ausdrückt, der Kurator der Karlsruher Ausstellung. «Um die völlig zerrütteten Staatskassen wieder zu füllen, sollten die Bürger als Träger der öffentlichen Lasten das Recht erhalten, bei der Verwendung ihrer Steuergelder mitbestimmen zu dürfen.»

Dass daraus eine fortschrittliche Staatsordnung entstand, dürfte an dem Reform-Beamten Karl Friedrich Nebenius gelegen haben. Ihn sieht der Heidelberger Professor für Neuere Geschichte, Frank Engehausen, als maßgeblichen Autor der Verfassung. «Richtungsweisend für ganz Deutschland war insbesondere die schon bürgerlich geprägte, aus 63 Abgeordneten bestehende Zweite Kammer sowie das Wahlrecht.» Das Entscheidende ist für den Historiker aber das, was die Badener angestoßen haben: die Einführung der Parlamente in Deutschland. «Darauf gründet sich der Nachruhm der badischen Verfassung.»

Am 4. November 1822 wurde in Karlsruhe mit dem Ständehaus der erste deutsche Parlamentsbau eingeweiht. Von dort erhob der liberale Abgeordnete Karl Theodor Welcker 1831 auch die erste Forderung nach einem Nationalparlament. Was im Ständehaus gesprochen wurde, hallte «vom Fuß der Alpen bis zu den Ufern des deutschen Meeres», notierte der Schweizer Zeitgenosse Heinrich Zschokke.

Selbst wenn die in der badischen Verfassung verbrieften Rechte nur einen Teil der Bevölkerung betrafen, wurde damit doch der Grundstein für den Aufbau einer modernen Verwaltung gelegt. «Durch sie entwickelte sich ein parlamentarisches Leben, das über die Grenzen des Großherzogtums hinaus Beachtung fand und Vorbildcharakter hatte», sagt Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).

Die badische Verfassung war nach Überzeugung der Präsidentin des baden-württembergischen Landtags, Muhterem Aras (Grüne), auch ein Fundament für das Grundgesetz der Bundesrepublik mit seinen universellen Menschenrechten. Angesichts aktueller antidemokratischer Tendenzen und des nach 1818 von vielen Rückschlägen begleiteten badischen Wegs von der Monarchie zur Republik lehrt die Geschichte für sie auch: «Demokratie ist kein Geschenk auf Ewigkeit. Demokratie ist harte Arbeit.»