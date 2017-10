Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Es geht wieder los: Vom nächsten Wochenende an kann in der Landeshauptstadt bei extrem starker Luftverschmutzung wieder Feinstaubalarm ausgelöst werden. Autofahrer werden dann zum - freiwilligen - Umstieg auf Busse und Bahnen aufgerufen. Das Anfeuern romantischer Kamine, die allein der Bequemlichkeit dienen, ist sogar verboten. Es ist bereits die dritte Alarmperiode in Stuttgart. Nachahmer gibt es laut Deutschem Städtetag bisher nicht. Anderswo ist das Feinstaubproblem aber auch bewältigt.

Wann kann es den ersten Alarm geben?

Die Periode dauert von Samstag bis Mitte April. Beim letzten Mal galt unter dem Strich an einem Drittel der Tage im Winterhalbjahr Feinstaubalarm. Da die Luftbelastung stark wetterabhängig ist, hängt es maßgeblich an der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes, wann der Alarm erstmals ausgelöst wird. Steht die Luft im Talkessel und wird sie nicht von Regen ausgewaschen, schnellt die Belastung der Luft mit den gesundheitsschädlichen Feinstäuben aus Reifen- und Bremsenabrieb, Abgasen, Kaminen und aus der Industrie nach oben.

Sollte der Alarm nicht umbenannt werden?

Um das Image der Stadt nicht nachhaltig zu schädigen, wollte vor allem die CDU in Stuttgart eine Umbenennung des Feinstaubalarms in Luftreinhaltetag. Der Gemeinderat stimmte aber knapp dagegen.

Wie entwickeln sich die Messwerte?

Nur teilweise gut. Beim Feinstaub ist es tatsächlich nur noch die Messstation Neckartor, an der die zulässigen EU-Werte gerissen werden. Allerdings waren diese Grenzen schon im ersten Halbjahr 2017 wieder überschritten. Am Ende des Jahres dürften sie deutlich drüber liegen. 2016 wurde der Grenzwert für Feinstaub von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Tagesmittel an 63 Tagen überschritten - erlaubt sind 35 Tage. Bei den Stickoxiden, bei denen die Werte in den letzten Jahren stets doppelt so hoch waren wie zulässig, ist keine Besserung in Sicht. Dieses Problem haben viele Großstädte. Daher rührt die Debatte um Fahrverbote für Dieselautos als Hauptverursacher.

Gibt es schon bald Fahrverbote in Stuttgart?

Eher nicht. Zwar hat das Verwaltungsgericht im Urteil auf eine Klage der Deutschen Umwelthilfe auf ganzjährige Fahrverbote für ältere Diesel gedrängt, weil Land und Stadt bisher nicht genug für sauberere Luft tun. Doch lässt das Land das Urteil vom Bundesverwaltungsgericht überprüfen bis es rechtskräftig wird. Damit ist erst im Februar zu rechnen. Das Land erhofft sich Klarheit zur Einführung einer Blauen Plakette, mit der ältere Diesel aus Umweltzonen ausgesperrt werden könnten - jedoch erst 2020. Wie es mit der verpflichtenden Zusage des Landes an Neckartor-Anlieger weitergeht, den Verkehr dort an Tagen mit starker Luftbelastung ab 2018 um 20 Prozent zu reduzieren, ist offen. Das Verwaltungsgericht verhandelt im November über Zwangsgeld von bis zu 10 000 Euro gegen das Land bei Nichterfüllung.

Bleibt Bahnfahren an Alarmtagen günstiger?

Jein. Zumindest nicht mehr so wie im letzten Winter. Der Fahrschein an Alarmtagen zum halben Preis wurde wohl doch zu stark nachgefragt. Bahnfahrer fuhren günstiger, der erhoffte Anreiz zum Umstieg vom Auto auf die Bahn blieb überschaubar. Jedenfalls zog der Verkehrsverbund VVS die Notbremse. Anstatt an Alarmtagen Einzelfahrt-Tickets zum halben Preis zu verkaufen, gibt es nur noch verbilligte Tagestickets. Die Feinstaubsaison 2016/17 habe Mindereinnahmen von elf Millionen Euro verursacht, hieß es, das neue Preismodell solle diesen Betrag in der kommenden Feinstaub-Saison auf vier Millionen Euro senken.

Wie geht es eigentlich der Mooswand?

Nicht gut, aber sie lebt, hieß es bei der Stadt. Zwar sei das im März unweit des Neckartors an einer Metallstellwand aufgehängte Moos in keinem guten Zustand, sagte ein Sprecher, dennoch werde es schon bald seine Arbeit wieder aufnehmen können. Experten gehen davon aus, dass die feingliedrige Landpflanze Feinstaub und Stickoxid bindet und sogar in Pflanzenmasse umwandeln kann. Im Labor bewiesen, muss sich das Moos in der Realität beweisen. Eine Bilanz will die Stadt erst im nächsten Frühjahr ziehen, anfangs hieß es Ende des Jahres.

Und was macht der Nasssauger?

Erste Erfahrungen mit der Nassreinigung der Straßen sind so gut, dass sie zur neuen Alarmsaison fortgesetzt werden soll. Acht Kilometer Straße rund um das höchstbelastete Neckartor sollen mit Wasserdruck gereinigt und abgesaugt werden. Reifen- oder Bremspartikel könnten entfernt werden - bevor sie als Feinstaub aufgewirbelt werden. Kosten für die neue Testphase bis Mitte April: geschätzt 655 000 Euro.