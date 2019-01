Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Martin Kunzmann bleibt für weitere vier Jahre Landeschef des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Bei der Wahl auf der Bezirkskonferenz des DGB Baden-Württemberg erhielt der 61 Jahre alte IG-Metaller 92 Ja-Stimmen - das waren 100 Prozent. „Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam daran weiterarbeiten, die Arbeits- und Lebensverhältnisse für die Beschäftigten in diesem Land weiter zu verbessern“, sagte der gebürtige Pforzheimer am Samstag in Stuttgart. In seiner Rede hatte der Gewerkschafter kritisiert, dass längst nicht alle Beschäftigten von der guten Wirtschaftslage in Baden-Württemberg profitierten.