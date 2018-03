Anzeige

Stuttgart (yw) - 15 Prozent der drei bis 17-jährigen Kinder sind übergewichtig. Sieben Prozent sogar fettsüchtig. Die AOK und das Kultusministerium haben in einem bundesweit einzigartigen Projekt neue Unterrichtsmaterialien entwickelt, die Kindern bereits in jungen Jahren eine gesunde Lebensweise vermitteln sollen. Grundlage dabei ist, Kindern durch Selbsterfahrung und Experimentieren die Zusammenhänge von Ernährung und Bewegung im Unterricht verständlicher zu machen. Nach zweijähriger Entwicklungszeit werden die fertiggestellten Unterrichtsmaßnahmen heute und morgen auf dem Kongress „ScienceKids: Staunen und Begreifen - entdeckendes Lernen in Gesundheitsbildung und Schule“ im SpOrt Stuttgart der Öffentlichkeit präsentiert. „Angesichts der Zahlen, wie Kinder im Bereich der Ernährung gefährdet sind, waren diese neuen Ansätze nötig“, sagt Rolf Hoberg, Vorstandsvorsitzende der AOK. Die Unterlagen wurden auf neuartige Weise nicht theoretisch am Tisch entwickelt, sondern praktisch in Zusammenarbeit von Schülern und einem Wissenschaftsteam. In enger Zusammenarbeit mit dem Kultusministerium wurden die Unterlagen auf die Lehrpläne des Landes abgestimmt. Dass „ScienceKids“ bereits Wirkung zeigt, bekräftigte Lissy Jäkel von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg: „Die Auswertung der Pilotphase an 18 Schulen mit insgesamt mehr als 70 Schulklassen zeigt bei den Kindern deutliche Kompetenzzuwächse beim Verständnis für Körper und Ernährung.“ Auch Rainer Graef, Lehrer einer „ScienceKids“-Pilotschule in Hohenhaslach, ist vom Konzept überzeugt: „Schule ist kein steriler Ort zum Pauken. Statt belehrt zu werden, sollen Kinder selber lernen dürfen.“ 300 Interessierte aus den Bereichen Schule, Bildungspolitik und Gesundheitswesen werden heute und morgen zusammenkommen, um die Grundlagen des Projektes kennenzulernen.