Ludwigsburg (pol) Am Dienstagvormittag wurden auf der B 295 bei Leonberg Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. In den drei Stunden, die die Messung dauerte, wurden 100 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Die Schnellste war eine 27-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Fiat mit 119 anstatt der erlaubten 70 km/h unterwegs war. Sie und weitere sechs Autofahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Neben den "Geschwindigkeitssündern" überholten zwei Fahrer im Überholverbot, an einem Motorrad war die Betriebserlaubnis aufgrund technischer Veränderungen erloschen und ein Lkw-Fahrer hatte seine Ladung mangelhaft gesichert.

Gemessen wurde dabei der Verkehr, der von Renningen kommend in Richtung Leonberg, im Bereich des Autobahnzubringers Leonberg-West, unterwegs war.