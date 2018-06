Anzeige

Stuttgart (dpa)Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor extremen Gewittern in Teilen Baden-Württembergs gewarnt. Bis Mitternacht könne es in den Regierungsbezirken Karlsruhe, Freiburg und Tübingen zu extremen Gewittern und extrem heftigem Starkregen kommen, teilten die Meteorologen am Dienstag mit. Dabei seien bis zu 60 Liter Regen pro Quadratmeter in einer Stunde, Hagelkörner mit einer Größe um drei Zentimeter und Böen mit etwa 60 km/h möglich. «Mit örtlichen Überflutungen und erheblichen Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen», warnte der DWD.