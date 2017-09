Houston (dpa) - Die Bewohner von Houston haben in den vergangenen Tagen immenses Leid erlebt. Hurrikan «Harvey» brach mit aller Wucht über sie herein und sorgte für Zehntausende überflutete Häuser. Glück im Unglück hatten Sven Duske und seine Familie, die seit knapp drei Jahren in der texanischen Millionenmetropole leben. Im Interview der Deutschen Presse-Agentur schildert der 40-Jährige aus Baden-Württemberg, wie er sich mit aufblasbaren Kajaks auf «Harvey» vorbereitete und wie es den Menschen in Houston jetzt geht.

Frage: In Deutschland konnte man die schrecklichen Bilder aus Houston im Fernsehen verfolgen. Wie haben Sie, Ihre Frau und die beiden kleinen Söhne die vergangenen Tage erlebt?

Antwort: Angefangen hat das Ganze am Freitag letzter Woche, als wir uns auf den Hurrikan vorbereitet haben. Wir haben Wasser gekauft, unsere Lebensmittelvorräte aufgestockt, uns im Haus verschanzt und gewartet was passiert, wenn der Hurrikan an Land kommt.

Frage: Und wie war das, als «Harvey» über Texas hereinbrach?

Antwort: Von Freitag auf Samstag hat der Regen angefangen. Es hat in einer Tour geschüttet wie aus Eimern, man kann es gar nicht mit deutschem Regen vergleichen. Als es am Sonntag noch immer ununterbrochen regnete und die Überflutungen stark zunahmen, haben wir beschlossen, ins obere Stockwerk unseres Hauses zu ziehen.

Frage: Wie muss man sich so eine Hals-über-Kopf-Aktion vorstellen?

Antwort: Wir haben alles umgeräumt und Wasser, Konserven, unsere Ausweise und wichtigsten Dokumente nach oben getragen. Und seit Sonntag wohnen wir im oberen Stockwerk und harren der Dinge. Und weil niemand so richtig weiß, was kommt, habe ich auch unsere beiden aufblasbaren Kajaks mit nach oben genommen, weil das unser Notfallplan war, falls unser Gebiet überflutet wird. Wir hatten hier aber Glück und waren nicht von den Überflutungen betroffen.

Frage: Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein?

Antwort: Bis Mittwoch war die Lage ungewiss, weil wir hinter dem Damm des Barker Reservoirs wohnen. Und das Wasserlevel in dem Reservoir, das das Sturmwasser von Houston zurückhalten soll, ist sprunghaft angestiegen und bis auf ein Level gegangen, wo wir nicht wussten, was passiert, weil es übergelaufen ist. Am Donnerstag kam dann etwas Erleichterung auf, weil die Situation seitdem unter Kontrolle scheint.

Frage: Sie selbst sind nicht direkt von den Überflutungen betroffen. Wie erging und ergeht es Ihren Kollegen und Freunden?

Antwort: Sehr vielen Bekannten sind die Wohnungen und Häuser vollgelaufen. Wir haben im Bekanntenkreis mitbekommen, dass sich die Nachbarschaft organisiert hat. In einer überfluteten Community, in der man hier wohnt, haben sich die Bewohner selbst mit Kajaks und Booten im hüfttiefen Wasser in Sicherheit gebracht.

Frage: Wie lange wird es wohl dauern, bis die Stadt und ihre Umgebung wieder zur Normalität zurückkehren können?

Antwort: Das wird mindestens Monate dauern, aber das kann sich auch ewig hinziehen. Ich kann noch nicht sagen, wie es sich auswirkt, wenn die Fluten mal weg sind. Wenn tagelang Wasser auf den Straßen steht und diese vielleicht unterspült sind, wird erst mal die Infrastruktur betroffen sein. Ich weiß nicht, ob man die Straßen wieder benutzen kann oder man sie alle erneuern muss. Den ganzen Leuten, deren Wohnungen voll Wasser gelaufen sind, muss geholfen werden, die unteren Stockwerke rauszureißen, damit kein Schimmel drin ist.

Frage: Wann werden wohl die Wunden heilen?

Antwort: Die Leute, die von den Überflutungen betroffen sind, die keine Versicherung haben, die ihr ganzes Hab und Gut verloren haben, haben sicherlich riesige Wunden erlitten. Vor allem finanziell, aber auch seelisch. Sie haben alles verloren.

Frage: Mit welchen Problemen werden Sie persönlich konfrontiert?

Antwort: Meine Frau ist hochschwanger, Mitte Oktober ist es so weit, dass wir Kind Nummer drei bekommen. Wir sind in einer Phase, in der sie regelmäßig zum Arzt zur Untersuchung soll. Und das ist derzeit nicht möglich, weil die Arztpraxis geschlossen hat. Das Krankenhaus, in dem unser Kind zur Welt kommen soll, ist für uns derzeit auch nicht erreichbar. Wir müssen eine Alternative suchen, wenn das so weitergeht. Aber das hängt alles davon ab, wie der Wasserstand in den nächsten Tagen und Wochen bleibt.

Frage: Traut sich Ihnen jemand zu sagen, wann das Wasser ganz abgeflossen sein soll?

Antwort: Es wurde schon gesagt, es wird Monate dauern, bis das Wasser aus den Reservoirs abgelaufen ist. Ob das bedeutet, dass es monatelang diesen Überflutungsstand gibt oder es sich verbessert, weiß ich nicht.

Frage: Glauben Sie, dass das Schlimmste überstanden ist?

Antwort: Es gibt noch etwas Anderes, warum wir Bedenken haben. Wir sind immer noch in der Hurrikan-Saison, jetzt ist der Hauptzeitpunkt. Von daher ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass sich wieder ein Hurrikan bildet. Und da ist die Frage, was dann ist, wenn sich nochmals ein Hurrikan bildet und wieder ein Starkregen kommt, wie sich das auf die gesamte Situation auswirkt.

Frage: In den letzten Tagen klingelte wohl dauernd das Telefon, oder?

Antwort: Wir bekommen aus Deutschland auf allen Kanälen Nachrichten und Fragen, ob es uns geht. Wir kommen fast gar nicht nach, alles zu beantworten. Es ist superschön, dass jeder an uns denkt.

ZUR PERSON: Sven Duske arbeitet seit November 2014 für BASF in Houston. Der 40-Jährige aus Rot am See im Kreis Schwäbisch Hall (Baden-Württemberg) lebt dort mit seiner Frau Samira (38) aus Mannheim und den Söhnen Emilian (4) und Samuel (2). Im kommenden Jahr wird die Familie wieder nach Deutschland zur BASF-Zentrale in Ludwigshafen zurückkehren.