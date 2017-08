Einsiedeln (dpa) - Barfußläufer Aldo Berti ist nach mehr als 2100 Kilometern am Kloster Einsiedeln in der Schweiz eingetroffen. Nach eigenen Angaben hat er damit einen Weltrekord geschafft. «Ich gehe heute ganz allein zum Kloster und bekomme einen Pilgersegen, die offizielle Begrüßung findet morgen statt», sagte Berti (53) der Deutschen Presse-Agentur beim Eintreffen auf dem Klosterplatz telefonisch. Der Großvater von zwei Enkeln war im Mai in Sassnitz auf Rügen losgelaufen. Seine Füße seien nach fasst drei Monaten Wandern ohne Schuhe reichlich dünnhäutig geworden.

Er habe den 2016 von dem Iren Eamon Keavenen aufgestellten Rekord im Barfußlaufen bereits am Donnerstag in Sirnach eingestellt, sagte Berti. Keavenen war in 104 Tagen 2080 Kilometer gelaufen. «Ich habe heute bis acht Uhr geschlafen und mir Ruhe gegönnt, ich bin schon sehr kaputt», sagte Berti.

Kommende Woche sei zu Hause in Villingen-Schwenningen im Schwarzwald Ausruhen angesagt. Die Füße werde er aber nicht nur hochlegen, sagte Berti: «Die Füße haben schon den Anspruch, sich zu bewegen.» Der Psychotherapeut hat mit seiner Tour Spendengelder für hilfsbedürftige Kinder gesammelt. Er rechnet nach eigenen Worten damit, dass mindestens 10 000 Euro zusammengekommen sind.