Stuttgart (dpa/lsw) - Die Deutsche Bahn will nach einem Bericht des Südwestrundfunks im Südwesten 26 Güterbahnhöfe in Baden-Württemberg schließen. Der Sender verweist auf eine geheime Streichliste der Konzern-Tochter DB Cargo, die ihm vorliege. Weitere neun Güterbahnhöfe seien demnach zumindest gefährdet. Insgesamt sei von den geplanten Sparmaßnahmen jeder vierte der 1500 Güterbahnhöfe in Deutschland betroffen. Als Alternative nenne die Deutsche Bahn unter anderem eine „Verlagerung auf LKW“. Bereits im März war bekannt geworden, dass die Bahn 215 vor allem umsatzschwache Verladestationen schließen will.

DB Cargo will laut SWR bundesweit nicht diese dicht machen, sondern an 101 „die Bedienzeit und / oder -frequenz“ ändern. 53 Güterbahnhöfe sollen „nur noch im Sonderdienst, das heißt bei positiver Ressourcenpru?fung angefahren werden“. In Rheinland-Pfalz sollen sieben geschlossen werden; sechs sind laut SWR gefährdet. Das Saarland soll zwölf Bahnhöfe verlieren; zwei weitere sind gefährdet.

Wie der SWR berichtet, dementiert die Bahn, bereits Entscheidungen gefällt zu haben. Nach Informationen des Senders ist aber bereits einem Steinbruch-Unternehmen im Schwarzwald gekündigt worden. Nun müssten Zehntausende Tonnen Schotter per LKW transportiert werden.