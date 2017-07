Stuttgart (dpa/lsw) - Nach den mancherorts heftigen Unwettern der vergangenen Tage kann es auch zum Start der neuen Woche noch zu vereinzelten Gewittern kommen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sei das Unwetterrisiko im Südwesten aber deutlich gesunken. Dennoch kann es am Montag und in der Nacht zum Dienstag wieder gewittern. Pro Stunde und Quadratmeter könnten vereinzelt etwa 25 Liter Regen fallen. Außerdem rechnen die Experten mit Hagel und Sturmböen mit Geschwindigkeiten von etwa 80 Stundenkilometern.

Außerdem werde es in den kommenden Tagen deutlich kühler und nicht so feucht, sagte eine Expertin des DWD am Montag. Am Bodensee und am Rhein erreichen die Temperaturen im Laufe des Tages noch etwa 27 Grad. Im Bergland wird es mit Temperaturen um die 21 Grad etwas frischer. Zur Wochenmitte hin wird es laut DWD wieder kühler.

