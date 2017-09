Anzeige

Von Jürgen Ruf





Freiburg - Vor lauter Bäumen sehen Wissenschaftler und Förster manchmal den Wald nicht. „Unsere Technik, den Wald zu beobachten hinkt dem Tempo, mit dem sich Wald verändert, hinterher“, sagt der Freiburger Forstwissenschaftler Ulrich Kohnle. Schützen wollen die Experten den Wald daher verstärkt aus der Luft. Drohnen und Flugzeuge liefern Bilder aus der Vogelperspektive und helfen mit digitaler Technik, den Wandel im Wald schneller und besser als bisher erkennen zu können. Die Technik wird unter anderem in Freiburg erprobt. Der Bedarf ist da: Der Wald steht unter vielfältigem Druck.

„Der Wald hat es verdient, dass man auf ihn aufmerksam macht“, sagt der Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium und frühere Forst- und Umweltminister in Sachsen-Anhalt, Hermann Onko Aeikens (CDU). Bis zum Wochenende tagt in Freiburg ein Fachkongress mit mehr als 2000 Wissenschaftlern aus fast 90 Ländern. Anlass ist das 125-jährige Bestehen des internationalen Verbandes forstlicher Forschungsanstalten (IUFRO). Der Wald im digitalen Zeitalter ist das Thema. Es gebe Handlungsbedarf, sagt Aeikens. Der Klimawandel stresse den Wald. Der Schutz des Waldes gewinne daher weltweit an Bedeutung.

Bedeutung für den Klimaschutz

Kohnle, Förster und promovierter Forstwissenschaftler, kennt das aus der Praxis: „Der Wald wandelt sich schneller und stärker als früher. Um darauf reagieren zu können, nutzen wir neue Technologien“, sagt der Abteilungsleiter Waldwachstum bei der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) Baden-Württemberg in Freiburg. Mit einer Drohne sind Kohnle und seine Kollegen im Wald unterwegs. Das kleine, handliche Fluggerät steigt auf und kreist über den Baumkronen. Es liefert den Forstexperten Luftbilder, Videos von oben und sogenannte Laserscans - und damit wichtige Informationen. Zum Beispiel, welche Schäden Borkenkäfer angerichtet haben oder welche Bäume absterben.

Mit der bisherigen Technik, sagt Kohnle, werden Wälder in Deutschland im Schnitt alle zehn Jahre vermessen und gründlicher unter die Lupe genommen. Dies geschieht in der Regel vom Boden aus mit Landkarten und Datenblättern. Weil sich Wetterphänomene sowie Baum- und Schädlingsarten aber schneller entwickelten und änderten als früher, sei das zu langsam. Digitale Technik bringe Zahlen und Daten rascher und präziser - und lasse sich weltweit vernetzen. „Das ist wichtig, um Wälder nachhaltig zu schützen.“ Es gehe darum, schneller mit Schutzmaßnahmen reagieren zu können.

Im Blick haben Förster die Bedeutung des Waldes für den Klimaschutz. Nach Angaben des Bundesministeriums senkt der deutsche Wald die CO2-Emissionen jährlich um 14 Prozent. Doch der Wald ist es auch, der von Schadstoffen und Klimaveränderungen besonders betroffen ist. Er ist den Folgen des Klimawandels schutzlos ausgeliefert.

„Der Klimawandel und die Globalisierung fordern den Wald heraus“, sagt Baden-Württembergs Forstminister Peter Hauk (CDU), der sich für eine intensive Waldforschung ausspricht. Durch die Erderwärmung steige die Gefahr von Stürmen und Starkregen, zudem gebe es lange Trockenheitsphasen. Zudem seien die Wald­böden immer häufiger mit Schadstoffen belastet. Hinzu komme: „Es gibt immer mehr Schädlinge im Wald und es gibt auch immer mehr neue Arten von Schädlingen, die aus allen Teilen der Welt zu uns kommen und unsere Wälder schädigen.“ Der Wald müsse daher gut beobachtet werden. „Das schlichte Konservieren, wie Naturschutz früher verstanden wurde, funktioniert nicht mehr“, sagt der baden-württembergische Minister.

Das sieht auch Forstexperte Kohnle so. Würden gezielt passende Baumarten gepflanzt, könnten Wälder besser vor Stürmen und Unwettern geschützt werden. Verändern werden sich mit den Jahren die Baumarten und damit das Bild des Waldes, sagt er. Die für den Schwarzwald typische Weißtanne habe sich als robust erwiesen. Auch die importierte Douglasie halte dem Klimawandel und Schädlingen gut stand. Die Esche habe es dagegen schwer, sich zu behaupten, ebenso die Buche. Dies alles müsse jedoch weiter erforscht werden.

40 Prozent von Wald bedeckt

Doch Bäume und Böden allein haben die Drohnen nicht im Visier. Auch in die Wälder zurückkehrende bedrohte Tierarten wie Wildkatze oder Wolf können aus der Luft beobachtet und geschützt werden, sagt der Leiter der Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg, Konstantin von Teuffel. Forstforschung diene so nicht nur dem Natur-, sondern auch dem Artenschutz. In Baden-Württemberg sei das eine Menge Arbeit: 40 Prozent des Landes besteht den Angaben zufolge aus Wald.

Zustand des waldes

Mehr als jeder dritte Baum in Baden-Württembergs Wald hat deutliche Schäden. Das geht aus dem im vergangenen Dezember von der grün-schwarzen Landesregierung vorgelegten Waldzustandsbericht hervor. Der Klimawandel gilt als Hauptverursacher. Sorgenkind ist die Esche, deren Situation als dramatisch beschrieben wird. 95 Prozent der Eschen sind von einem Pilz befallen „und werden Zug um Zug absterben“, heißt es im Bericht. Zukünftig setzt die Regierung auf Mischwälder. Sie sollen helfen, Schäden auszugleichen und den Waldbestand stabil zu halten. Als vergleichsweise robust werden Douglasien und Weißtannen eingestuft.