Stuttgart (dpa/lsw)- Ab Mittwoch wird es sommerlich im Südwesten. «Mittwoch, Donnerstag, Freitag wird es nicht nur heiter, sondern sommerlich sonnig», erklärte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Stuttgart. Am Dienstag klare der Himmel tagsüber auf. Sommerlich warm werde es dann ab Mittwoch mit Höchstwerten von 26 Grad. Am Donnerstag und Freitag soll es Sonne pur bei Höchstwerten von 28 Grad geben. Meteorologen sprechen von ersten Sommertagen. Wenn das Thermometer die 25-Grad-Marke knackt, gehen die Experten von einem Sommertag aus. Am Montag kann es noch vereinzelt Gewitter und Starkregen geben.