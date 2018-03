Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Bei Frost von bis zu minus 20 Grad hat der Südwesten die bisher wohl kälteste Nacht des Winters erlebt. In Aalen (Ostalbkreis) wurde ein im Freien liegender Betrunkener dank einer aufmerksamen Passantin vorm Erfrierungstod bewahrt. Der 21-Jährige kam am Sonntagabend in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auch in den kommenden Nächten soll es im Südwesten bitterkalt bleiben. Tagsüber sind Temperaturen von minus 10 bis minus 16 Grad möglich - eine Gefahr vor allem für Obdachlose.

Allein in Stuttgart sind laut Sozialamt etwa 4000 Menschen wohnungslos. Tatsächlich auf der Straße leben 60 bis 80. Um diese Menschen vor den derzeitigen Temperaturen zu schützen, bietet die Stadt zusätzliche Unterkünfte. Ein Platzproblem gebe es definitiv nicht, sagte eine Behördensprecherin. Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha (Grüne) bekräftigte: «In Baden-Württemberg muss niemand auf der Straße übernachten. Ein Anruf beim Ordnungsamt oder dem örtlichen Polizeirevier genügt.»

Auch der Kältebus des Deutschen Roten Kreuzes ist unterwegs, versorgt Obdachlose mit Decken oder bringt sie in die Unterkünfte. «Es ist auch in diesem Winter schon vorgekommen, dass Menschen stark unterkühlt gefunden wurden. Vor allem, wenn sie aufgrund von Alkoholkonsum die Kälte nicht spüren», erklärte die Sprecherin. «Wenn die Körpertemperatur sinkt, kann bei entsprechender Unterkühlung schnell eine lebensbedrohliche Situation entstehen», sagte ein Polizeisprecher.

Auf dem höchsten Berg Baden-Württembergs, dem Feldberg im Schwarzwald, war es in der Nacht zu Montag mit bis zu minus 20 Grad besonders kalt. Ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sagte in Stuttgart, sehr frostig sei es auch in Meßstetten (Zollernalbkreis) gewesen: minus 15,7 Grad zeigte das Thermometer. Dort sei es seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1947 um diese Jahreszeit noch nie so kalt gewesen.

Dennoch gilt Vorsicht auf vermeintlich zugefrorenen Gewässern: Eisflächen auf Seen oder Flüssen könnten brüchig sein, warnte Innenminister Thomas Strobl (CDU) bereits am Wochenende.

Anders als im Norden Deutschlands hatten die Temperaturen auf den Schienen-, Straßen- und Luftverkehr kaum Einfluss. Der Flughafen Stuttgart meldete keine Probleme, ebenso bei der Deutschen Bahn. Beton- und Asphaltarbeiten an Straßen müssten hingegen während der starken Kälteperiode etwa in Stuttgart vorerst ruhen, wie das Regierungspräsidium mitteilte. Auch andernorts sorgte die Kälte für Baustopp auf Baustellen. Wer dennoch draußen arbeitete, war mit langen Unterhosen gut bedient.

Von Dienstag an soll der eisige Wind etwas nachlassen. Am Donnerstag (1. März) ist meteorologischer Frühlingsanfang. Wetterkundler berechnen ihre Klimadaten vorzugsweise in ganzen Monaten. Für sie beginnt deshalb der Frühling am 1. März und endet am 31. Mai. Der kalendarische Frühlingsanfang ist am 20. März.