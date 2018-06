Anzeige

Von Marc Herwig





Sigmaringen - Kaum ein Hohenzollern-Regent war länger im Amt als Fürst Friedrich Wilhelm: 45 Jahre lang, fast ein halbes Jahrhundert, stand er an der Spitze der schwä­bischen Hohenzollern. Auch wenn er in den vergangenen Jahren zurückgezogen lebte, hat er als Industrieller den Grundstein dafür gelegt, dass die Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern in Sigmaringen zu den wichtigsten Arbeitgebern im südlichen Württemberg zählt. Gestern ist der Adelige nach langer Krank­heit im Alter von 86 Jahren gestorben, wie ein Sprecher der Unternehmensgruppe mitteilte.

Der in seiner Heimat beliebte Friedrich Wilhelm Fürst von Hohenzollern hat die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Geschicke der Region entscheidend mitgestaltet. Friedrich Wilhelm gehörte nicht der bekannten preußischen Linie der Hohenzollern an, sondern der schwä­bischen, die anders als die preußischen Hohenzollern immer katholisch geblieben war. Die schwäbischen Hohenzollern stellten anders als ihre preußischen Verwandten zwar keine Kurfürsten, Könige und Kaiser, allerdings bis 1947 knapp 100 Jahre lang die Könige von Rumänien.

Von der Gestapo vertrieben

Auf die Bühne der großen Politik hat sich Friedrich Wilhelm nie begeben. Ganz erwehren konnte er sich dem Lauf der Weltpolitik aber nicht. So wurde seine Familie 1944 durch die Gestapo aus ihrem Schloss Sigmaringen geworfen und interniert, um Platz für die kollaborierende französische Vichy-Regierung unter Marschall Pétain zu schaffen, die von dort aus regierte. Wirtschaft und soziales Unternehmertum standen im Zentrum von Friedrich Wilhelms Wirken. Geboren wurde er am 3. Februar 1924 im Schloss Umkirch bei Freiburg. Nach seinem Volkswirtschaftsstudium in Freiburg und Genf sowie zwei Berufsjahren an einer Baseler Bank übernahm er 1950 die Leitung des familieneigenen Konzerns. Neben ausgedehnten Wäldern und landwirtschaftlichen Flächen gehören auch die Bergbahn am Großen Arber im Bayerischen Wald und das Hüttenwerk Laucherthal bei Sigmaringen zum Unternehmen. Als ab den 1970er-Jahren die Stahlbranche in Deutschland in die Krise geriet, bemühte sich Friedrich Wilhelm intensiv um die Rettung der Hütte - auch mit Privatvermögen.

Die Unternehmensgruppe beschäftigt heute rund 3000 Menschen und erwirtschaftete zuletzt einen Jahresumsatz von etwa 600 Millionen Euro. Aus dem Tagesgeschäft hatte sich der Fürst allerdings schon lange zurückgezogen. Sein Sohn Karl Friedrich Erbprinz von Hohenzollern - er ist nun durch den Tod seines Vaters automatisch zum Fürsten geworden - hält die Fäden im Unternehmen in der Hand.

Im Sinne eines sorgenden Patriarchen unterstützte Friedrich Wilhelm zahlreiche soziale Projekte. Der gläubige Mann gab immer wieder Geld für soziale Projekte oder für die Klöster der Region, etwa die bekannte Benediktinererzabtei Beu­ron im Oberen Donautal. Für sein Engagement wurde Friedrich Wilhelm mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse ausgezeichnet, zudem erhielt er die Ehrenbürgerschaften der Orte Sigmaringen, Sigmaringendorf, Umkirch und Bayerisch Eisenstein. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte Friedrich Wilhelm zurückgezogen auf seinem Landsitz in der Nähe von Sigmaringen. Aufgrund eines schweren Augenleidens konnte er schon lange seinen Hobbys nicht mehr frönen: der Jagd, Motorfliegerei und dem Skilauf. Mit seiner 1996 gestorbenen Frau, Margarita Prinzessin zu Leiningen, hatte er drei Söhne.