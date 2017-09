Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Zum kalendarischen Herbstanfang können sich die Menschen in Baden-Württemberg auf freundliches und trockenes Wetter freuen. Nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes wird es zwar teilweise wolkig, die Temperaturen erreichen am Freitag aber bis zu 18 Grad im Bergland und sogar 22 Grad in den Rhein-Gebieten. Am Samstag soll es ähnlich warm werden. Zwischen vereinzelten Wolkenfeldern könnte auch häufiger die Sonne hervorschauen.

Kalendarischer Herbstanfang

Da Tag und Nacht an diesem Datum genau gleich lang sind, fängt die neue Jahreszeit diesmal am 22. September an. Der Beginn kann je nach Stand der Sonne von Jahr zu Jahr um ein bis zwei Tage schwanken. In Baden-Württemberg ist auf freundlicheres Wetter zu hoffen als in großen Teilen der Republik: Im vergangenen Jahr zählte der Deutsche Wetterdienst hierzulande 355 Sonnenstunden. Nur in Bayern und Berlin/Brandenburg ließ sich die Sonne noch häufiger blicken.

