Von Bettina Grachtrup





Stuttgart - Wie viele Polizeipräsidien gibt es künftig in Baden-Württemberg? Darüber ist in der grün-schwarzen Regierung viel diskutiert und gestritten worden. Nun gibt es ein Ergebnis, deren Linie Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vorgab.

Was ist die Polizeireform?

Die Reform wurde noch unter der grün-roten Vorgängerregierung umgesetzt. Sie trat zum 1. Januar 2014 in Kraft. Die Landespolizeidirektionen in Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Tübingen mit ihren 37 Polizeipräsidien und Polizeidirektionen wurden zu zwölf regional en Polizeipräsidien verschmolzen.

Warum wird jetzt über Korrekturen diskutiert?

Eine Befragung der Polizisten ergab ein gemischtes Bild. Viele bezweifelten, dass mit der Reform Bürokratie abgebaut wurde. Eher mäßige Noten gab es auch auf die Frage, ob der Zuschnitt der neuen Präsidien den Anforderungen einer bürgernahen Polizei entspricht. Vor allem die CDU hatte zu Oppositionszeiten gegen die Polizeireform gewettert.

Welche Vorschläge lagen auf dem Tisch?

Eine Expertengruppe präsentierte drei Modelle für mögliche Korrekturen. Das erste Modell mit zwölf Präsidien sah nur Veränderungen in Oberschwaben vor. Das zweite Modell mit 13 Präsidien - das haben die Fraktionen von Grünen und CDU beschlossen - empfiehlt zusätzlich die Schaffung eines neuen Präsidiums für den Großraum Pforzheim. Die Experten befürworteten aber ein drittes Modell mit 14 Polizeipräsidien. Hier käme - zusätzlich zu den bis dahin angeregten Korrekturen - noch ein neues Präsidium für die Kreise Esslingen und Rems-Murr hinzu.

Wie sieht der Kompromiss aus?

Die Grünen-Fraktion befürwortete das Modell mit zwölf Präsidien samt der Auflösung des Präsidiums in Tuttlingen. Die CDU-Fraktion tendierte eigentlich zum Modell mit 14 Präsidien, war aber intern zerstritten wegen des Standortes Tuttlingen. Der Kompromiss lautet nun: 13 Präsidien. Tuttlingen fällt weg. Die Stadt soll aber Kompensationen erhalten. Und die CDU-Fraktion will in ein paar Jahren prüfen, ob die Expertenempfehlung mit einem 14. Präsidium doch noch umgesetzt werden kann.

Wer ist der große Verlierer?

Die Stadt Tuttlingen sieht sich natürlich als Verlierer - und mit ihr ist dies auch Justizminister Guido Wolf (CDU), der dort seinen Wahlkreis hat und vehement für den Erhalt des Präsidiums eintrat. Wolf, der CDU-Spitzenkandidat zur Landtagswahl 2016 war, konnte sich nicht durchsetzen, zumal er die Experten und wohl auch Innenminister Thomas Strobl (CDU) gegen sich hatte. Strobl hatte durchblicken lassen, dass man dem Rat der Experten folgen solle. Einige Mitglieder der CDU-Landtagsfraktion hätten sich von Strobl eine deutlichere Positionierung gewünscht.

Was kosten die Korrekturen?

Die Finanzexperten der Landesregierung haben errechnet, dass die Kosten für das Modell mit 13 Präsidien einmalig 72 Millionen Euro und jährlich 10,5 Millionen betragen. Das ist zwar mehr als für das Modell mit 12 Präsidien (einmalig 34 Millionen, jährlich 1,35 Millionen), aber deutlich weniger als das Modell mit 14 Präsidien. Das hätte sich im Landeshaushalt mit einmalig 143,7 Millionen und jährlich 19,1 Millionen niedergeschlagen.

Was bedeutet die Einigung für die Koalition?

Das vollmundige Versprechen, bis zur Sommerpause eine Grundsatzentscheidung zu treffen, ist eingelöst. Doch vor allem in der CDU dürfte das Thema für viel böses Blut gesorgt haben. Das ohnehin belastete Verhältnis zwischen CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart, CDU-Justizminister Wolf und CDU-Innenminister Strobl hat sich dadurch nicht verbessert.