Philippsburg (dpa/lsw) - Im Atomkraftwerk Philippsburg (Kreis Karlsruhe) ist eine Armatur an der Frischluftleitung ausgetauscht worden, die im Fall eines Lecks möglicherweise nicht zuverlässig funktioniert hätte. Wie das Umweltministerium am Donnerstag in Stuttgart mitteilte, hatte sich im Block 2 eine Gebäudeabschlussarmatur, die im Leistungsbetrieb normalerweise geschlossen ist, mehrfach fehlerhaft geöffnet. Die Armatur soll bei einem Störfall den Austritt von Radioaktivität aus dem Reaktorsicherheitsbehälter verhindern.

Die sicherheitstechnische Bedeutung des meldepflichtigen Ereignisses wurde als „gering“ (Ines-Stufe 0) eingestuft, weil eine andere Armatur geschlossen war und auch bei einem Störfall das Austreten von Radioaktivität verhindert hätte. Die Baugruppe wurde ausgetauscht, der Fehler trat nicht mehr auf.

Der Kraftwerksblock ist einer von zwei Atommeilern, die in Baden-Württemberg noch Strom liefern. Er war monatelang vom Netz, nachdem Ende des Jahres schadhafte Lüftungshalterungen im Bereich der Notspeisesysteme festgestellt worden waren. Der Block 1 in Philippsburg ist bereits abgeschaltet. Block 2 folgt spätestens Ende 2019.

