Stuttgart (dpa) - Der Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink stößt sich an Äußerungen von Innenminister Thomas Strobl (CDU) zur Nutzung von Mautdaten für die Aufklärung schwerster Verbrechen. Strobl hatte am Wochenende gesagt, der Datenschutz dürfe sich „auch nicht ansatzweise zum Komplizen bei Kapitalverbrechen machen“. Brink wandte sich am Montag in Stuttgart gegen diese Äußerung. „Eine mit Augenmaß geführte und von Weitsicht geprägte Debatte zu unseren Grundwerten Freiheit und Sicherheit schließt aus Sicht des Landesdatenschutzbeauftragten solche Positionen aus.“

Kein Datenschützer werde bestreiten, dass mehr Daten in den Händen der Sicherheitsbehörden auch zu einer Stärkung der Sicherheit beitragen könnten. „Die Frage ist aber, ob der dafür zu zahlende Preis - die Einbuße unser aller Freiheit - gerechtfertigt ist.“ Die hierzu notwendige Debatte lasse sich nicht auf die Formel „Datenschutz ist Täterschutz“ reduzieren. „Wer verkürzt argumentiert, kann in einer sachorientierten Debatte kaum bestehen“, meinte Brink.

Der Landesbeauftragte erinnerte daran, dass der Bundestag auf Rat der Datenschützer eine strenge Zweckbindung der Mautdaten beschlossen habe - nach der ausdrücklichen Zusicherung der Bundesregierung, die Daten eben nicht für Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken nutzen zu wollen. Die Datenschützer hielten an dieser Position fest.

