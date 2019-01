Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) Dutzende Politiker aus Baden-Württemberg sind von dem Datenleck betroffen, das bundesweit für Wirbel sorgt. Das bestätigte das Innenministerium am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Zwischenzeitlich seien persönliche Daten von Bundes-, Landes- und Europapolitikern aus dem Südwesten im Internet frei abrufbar gewesen, teilte ein Sprecher mit. Konkrete Angaben zur Zahl der Betroffenen seien noch nicht möglich. Es habe sich aber keine Erhöhung der Gefährdungslage ergeben. Es gebe keine Hinweise, dass sicherheitsrelevante Daten verbreitet worden seien.

Die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten würde insbesondere im Bereich der politisch motivierten Kriminalität seit Jahren dazu genutzt, die Betroffenen bloßzustellen und ein Bedrohungsszenario aufzubauen. Die Polizei sei angewiesen, Hinweisen von Betroffenen konsequent nachzugehen und gegebenenfalls lageorientierte Schutzmaßnahmen zu treffen.

Ministerpräsident Kretschmann betroffen

Wie ein Regierungssprecher sagte, ist auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) von dem Online-Angriff betroffen. Allerdings gehe es bei ihm um wenige, veraltete Daten. Der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-Fraktion im Landtag, Uli Sckerl, sprach von 14 eigenen Abgeordneten, die betroffen seien. "Wir können derzeit noch nicht sagen, um welche Art von Daten es sich handelt." Grünen-Landeschef Oliver Hildenbrand sagte, man gehe davon aus, dass Datensätze von insgesamt 25 Grünen-Politikern aus dem Südwesten veröffentlicht worden seien. "Diese Datensätze umfassen vor allem Telefonnummern sowie E-Mail-Adressen und Postanschriften."

Für CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart handelt es sich um einen ernsthaften Angriff auf die parlamentarische Arbeit in Deutschland. "Ich bin selbst ebenso wie zahlreiche Abgeordnete meiner Fraktion durch die illegale Veröffentlichung von Kontaktdaten im Internet betroffen. Wir dürfen dieses kriminelle Vorgehen nicht auf die leichte Schulter nehmen." Nötig seien bessere Sicherheitsstandards. Zudem müssten alle Möglichkeiten der strafrechtlichen Verfolgung geprüft werden.

Landtag berät über IT-Sicherheit

Bisher gibt es nach den Worten von Landtagsdirektor Berthold Frieß aber keine Hinweise darauf, dass Informationen aus dem Kommunikationssystem des Landtags und damit von Accounts der Abgeordneten, der Fraktionen oder der Verwaltung abgeflossen sind. Grünen-Politiker Sckerl sagte, wahrscheinlich seien Daten aus Plattformen des Internets wie etwa Facebook oder Whatsapp oder auch aus privaten Clouds gesammelt worden. "In jedem Fall handelt es sich um einen heftigen Angriff auf Grund- und Persönlichkeitsrechte und auf die Meinungsfreiheit." Es werde wohl in der kommenden Woche Sondersitzungen im Landtag zur IT-Sicherheit geben.

Insgesamt seien auch 28 Namen und Handynummern von FDP-Politikern veröffentlicht worden, bestätigte die Generalsekretärin der FDP Baden-Württemberg, Judith Skudelny. Darunter seien Abgeordnete der Bundestagsfraktion und Politiker aus Baden-Württemberg. Die SPD-Landtagsfraktion teilte mit, bisher scheine von dem Angriff kein Mitglied aus ihren Reihen betroffen zu sein.

"Katastrophe für einzelne Politiker"

Baden-Württembergs oberster Datenschützer Stefan Brink hält die Folgen des großen Online-Angriffs auf die Daten von Personen des öffentlichen Lebens für enorm. "Das ist an Brisanz kaum zu überschätzen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. In vielen Fällen seien große Datenmengen abgezogen worden - mit vertraulichen Kommunikationen und Fotos. "Das, was im Netz zu sehen ist, ist breit und geschickt verteilt worden." Es sehe danach aus, dass jemand den größtmöglichen Schaden habe anrichten wollen. "Das ist eine Katastrophe für einzelne Politiker", sagte Brink.

Viele fluchten nun über ihre eigene Sorglosigkeit. Die Lehre daraus sei, dass man verschiedene Passwörter für verschiedene Accounts nutzen und mit sozialen Netzwerken vorsichtig umgehen müsse. Wer für den Angriff verantwortlich ist, war am Freitag noch völlig unklar. Brink sagte, er sehe keine internationalen Bezüge. Es sehe vielmehr danach aus, dass jemand akribisch über Monate hinweg Daten von Prominenten und Politikern gesammelt habe. Brink vermutete, dass man mit der Veröffentlichung der Daten etablierte Menschen bloßstellen und der Lächerlichkeit preisgeben wolle. Auch wirtschaftliche Motive wie Erpressungen könnten eine Rolle spielen.