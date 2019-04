Berlin/Karlsruhe (dpa) Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat die fahrradfreundlichsten Städte Deutschlands in sechs Kategorien (abhängig von der Größe der Städte) gekürt. In Baden-Württemberg gehören Karlsruhe, Freiburg, Konstanz und Emmendingen zu den Gewinnern. Radfahrer konnten für ihr Urteil Schulnoten vergeben.

Esslingen lag im Jahr 2018 auf Platz 92 von 106. Die Angaben von 2019 sind noch nicht online.

Großstädte mit mehr als 500 000 Einwohnern:

1. Platz: Bremen - Note 3,55

2. Platz: Hannover (Niedersachsen) - Note 3,77

3. Platz: Leipzig (Sachsen) - Note 3,85

Aufholer: Berlin - Note 4,27

Große Städte mit 200 000 bis 500 000 Einwohnern:

1. Platz: Karlsruhe (Baden-Württemberg) - Note 3,15

2. Platz: Münster (Nordrhein-Westfalen) - Note 3,25

3. Platz: Freiburg im Breisgau (Baden-Württemberg) - Note 3,42

Aufholer: Wiesbaden (Hessen) - Note 4,42

Städte mit 100 000 bis 200 000 Einwohnern:

1. Platz: Göttingen (Niedersachsen) - Note 3,35

2. Platz: Erlangen (Bayern) - Note 3,39

3. Platz: Oldenburg (Niedersachsen) - Note 3,54

Aufholer: Offenbach am Main (Hessen) - Note 3,63

Städte mit 50 000 bis 100 000 Einwohnern:

1. Platz: Bocholt (Nordrhein-Westfalen) - Note 2,39

2. Platz: Nordhorn (Niedersachsen) - Note 2,62

3. Platz: Konstanz (Baden-Württemberg) - Note 3,10

Aufholer: Konstanz

Städte von 20 000 bis 50 000 Einwohnern

1. Platz: Baunatal (Hessen) - Note 2,67

2. Platz: Ingelheim am Rhein (Rheinland-Pfalz) - Note 2,71

3. Platz: Rees (Nordrhein-Westfalen) - Note 2,95

Aufholer: Emmendingen (Baden-Württemberg)- Note 3,50)

Städte und Gemeinden bis 20 000 Einwohnern

1. Platz: Reken (Nordrhein-Westfalen) - Note 1,97

2. Platz: Wettringen (Nordrhein-Westfalen) - Note 1,98

3. Platz: Heek (Nordrhein-Westfalen) - Note 2,37

Aufholer: Oschatz (Sachsen) - Note 3,97

Stuttgart lag in der Klasse der Städte mit mehr als einer halben Million Einwohnern auf einem der hinteren Ränge: Mit der Note 4,23 schaffte es die Landeshauptstadt nur auf Platz 10 von 14. Bremen (3,55) belegte in der Klasse den ersten Rang.

Bundesweit hat die Unzufriedenheit der Radfahrer mit den Radwegen weiter zugenommen. Bemängelt wurde vor allem, dass Radwege zu schmal seien oder von Falschparkern blockiert werden.

Die Abstimmung

Der Fahrradklima-Test des ADFC ist ein Zufriedenheitsindex von Radfahrern. Teilnehmer können alle zwei Jahre in 32 Fragen die Fahrradfreundlichkeit ihrer Stadt bewerten. Bundesweit nahmen 170 000 Menschen teil - 40 Prozent mehr als beim letzten Mal. In Baden-Württemberg waren es 21 000 Teilnehmer.