Linkenheim-Hochstetten (dpa/lsw) Im Rennen um den SPD-Parteivorsitz haben die Regionalkonferenzen zur Vorstellung der beiden Kandidaten begonnen. Amtsinhaberin Leni Breymaier und Herausforderer Lars Castellucci warben am Samstagmorgen in Linkenheim-Hochstetten (Kreis Karlsruhe) für sich. Nach Angaben eines Parteisprechers kamen rund 200 Parteimitglieder. Am Nachmittag ist eine zweite Regionalkonferenz in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) geplant. Breymaier und Castellucci standen der Parteibasis in den vergangenen Tagen bereits auf einzelnen Kreisparteitagen Rede und Antwort.

Breymaier ist seit 2016 im Amt. Sie sagte: «Als ich gewählt wurde vor zwei Jahren, habe ich gesagt, wir müssen glaubwürdige Politik machen, über eine lange Strecke hinweg. Denn der Markenkern der SPD ist nachhaltig beschädigt.» Sie erklärte, gefrustet zu sein von den elf Prozent, die eine vergangene Umfrage für die SPD im Südwesten zeigte. «Was mich weitermachen lässt, sind die Mitglieder und die Menschen, aber auch, dass die SPD in allen Umfragen das größte Potenzial hat.»

Castellucci sagte nach Angaben von Teilnehmern, er wolle die SPD in Baden-Württemberg zusammenführen. «Wir können nur gemeinsam für eine starke SPD kämpfen.» Damit bezog er sich auf die Reibereien, die es etwa zwischen der SPD-Landtagsfraktion und der Landespartei, aber auch zwischen den Flügeln gibt. Die SPD müsse Volkspartei bleiben. «Wenn man sich anstrengt, muss man was erreichen können. Das ist die Aufgabe der SPD, das ist die Aufgabe einer Fortschrittspartei.»

Im November läuft in der Südwest-SPD eine Mitgliederbefragung. Dabei können die Mitglieder darüber abstimmen, ob sie lieber Breymaier oder Castellucci an der Spitze sähen. Offiziell gewählt wird der Vorstand beim Parteitag am 24. November in Sindelfingen. Das Ergebnis der Mitgliederbefragung ist nicht bindend. Der Landesvorstand hat sich aber darauf geeinigt, den Bewerber mit den meisten Stimmen für den Chefsessel vorzuschlagen. Zwei weitere Konferenzen zur Vorstellung der Kandidaten sind am 10. November in Waldkirch und in Ulm.