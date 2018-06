Die Lehrer bleiben ohne "ella" erstmal weiter in der Kreidezeit, kritisiert die GEW.

Die Lehrer bleiben ohne "ella" erstmal weiter in der Kreidezeit, kritisiert die GEW. Foto: Maja Hitij

Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Rund 120 000 Lehrer im Südwesten müssen wegen gravierender technischer Probleme weiter auf die Bildungsplattform «ella» warten. «Wir befinden uns weiter in der Kreidezeit», sagte der Geschäftsführer der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Matthias Schneider, am Donnerstag in Stuttgart. Damit reagierte er auf die Empfehlung eines vom Kultusministerium beauftragten Gutachters, der die zeitlich kaum eingrenzbare Fortführung oder eine Rückabwicklung und Neuausschreibung des Projektes vorschlägt. Auch der Lehrerverband Bildung und Erziehung dringt darauf, dass Korrekturen einleitet und die moderne IT-Infrastruktur trotz aller Schwierigkeiten umgesetzt wird. Die Landtags-Opposition sprach von Fiasko und Blamage.

Austausch von Lehrmaterial

«ella» steht für elektronische Lehr- und Lernassistenz. Das Projekt soll Lehrern ermöglichen, innerhalb ihrer Schule und landesweit mit Kollegen Wissen zu teilen, Unterrichtsmaterial auszutauschen und auf digitale Medien auf dem gemeinsamen Speicher im Netz (Cloud) zuzugreifen. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) musste im Februar kurzfristig den offiziellen Start abblasen. Das Projekt hat bislang 8,7 Millionen Euro verschlungen.

Der Experte der Stuttgarter Firma DST it-services bemängelt unter anderem eine nicht für Schüler nutzbare Software, rudimentäre Maßnahmen zur Qualitätssicherung und eine zu komplizierte Technik der Plattform. Problematisch scheint auch die Vergabe von Aufträgen an Subunternehmer durch die Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken - ein Zweckverbund für IT-lösungen für Kommunen, Stadt- und Landkreise - zu sein. Auch die «Schwäbische Zeitung» hatte über das Gutachten berichtet.

Ressortchefin Eisenmann äußerte sich empört. «Die Ergebnisse des Gutachtens können uns definitiv nicht zufriedenstellen. In Teilen hat mich das Gutachten angesichts der technischen Umsetzung schlichtweg entsetzt.»

Opposition feuert

Der SPD-Bildungsexperte Stefan Flust-Blei sagte: «Das Prestige-Projekt der schwarz-grünen Landesregierung endet in einem Fiasko.» Die Landtags-FDP sprach von einer Blamage für Eisenmann und den auch für Digitalisierung zuständigen Innenminister Thomas Strobl (CDU). Die Panne werde einen zweistelligen Millionenschaden verursachen. Angesichts dessen setze der Auftritt Strobls als erfolgreicher Digitalisierungsminister in dieser Woche in der Regierungspressekonferenz dem Ganzen die Krone auf, sagte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke.

Verbesserung oder Ende des Projekts

Eisenmann will nun prüfen, ob noch eine Lösung basierend auf der vorhandenen Struktur realisiert werden könne oder die Reißleine gezogen werden müsse. Beide Optionen gehen nach Überzeugung Fulst-Bleis mit erheblichen finanziellen Unsicherheiten, ungewisser zeitlicher Verzögerung sowie unklaren Erfolgschancen einher.

Die Grünen im Landtag spielten den Ball zurück. Das bis 2016 SPD-geführte Kultusministerium habe in der Anfangsphase von «ella» versäumt, einen klar definierten Anforderungskatalog vorzulegen sowie konkrete Kosten- und Zeitpläne auszuarbeiten. Dies müsse das Ministerium nun nachholen. Minister Strobl müsse sich unverzüglich der Probleme in der Landes-IT und Softwareentwicklung annehmen.

Text