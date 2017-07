Rastatt (dpa/lsw) - Die „Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegungen in der deutschen Geschichte“ wurde 1974 vom damaligen Bundespräsidenten Gustav W. Heinemann im Rastatter Schloss eröffnet. Vom Reisepass des Revolutionärs Robert Blum über Anstecknadeln als Erkennungszeichen bis hin zur Spottballade über den Freiheitskämpfer Friedrich Hecker - das Museum will mit Dokumenten, Bildern, Modellen und Filmen einen Eindruck vom mutigen Kampf für Freiheit und Demokratie vermitteln.

Die Dauerausstellung beleuchtet auf rund 1700 Quadratmetern die Vorgeschichte, Erfolge und das Ende der Revolution von 1848/49, ihre europäischen Bezüge, die Emanzipation von Juden und Frauen sowie den Freiheitskampf in der DDR mit der friedlichen Revolution 1989. An sie erinnern ein Mauer-Segment sowie ein „Stasi-Raum“ mit Hörgeräten sowie Geruchsproben wie Taschentücher im Einmachglas. Sie belegen, wie der damalige Staatssicherheitsdienst unangepasste Bürger kontrollierte und schikanierte.

Das Freiheitsmuseum ist eine Außenstelle des Bundesarchivs und versteht sich als politisches Diskussionsforum. Unter den rund 14 000 Besuchern im Jahr sind viele Schulklassen. Es ist auf historischem Boden: Das Rastatter Barockschloss war in der Endphase der Revolution 1848/49 das Hauptquartier der Freiheitskämpfer. Dort tagte der Revolutionsrat - und später auch das Standgericht gegen die Revolutionäre.

Das Museum ist ein beliebter Anlaufpunkt von Bundespräsidenten: Vor Frank-Walter Steinmeier statteten ihm schon seine Vorgänger Joachim Gauck und Johannes Rau einen Besuch ab.

