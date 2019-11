Offenbach (dpa) Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zufolge steht das Land unter Einfluss von Tief «Heiner» und nur in der Mitte des Landes besteht am Samstag die Chance von Auflockerungen. In den restlichen Landesteilen soll es demnach sowohl am Samstag als auch am Sonntag stark bewölkt bleiben. Die Temperaturen steigen tagsüber nicht mehr über die 10-Grad-Marke. Schneefälle erwartet der DWD nur vereinzelt oberhalb von 800 bis 1.000 Metern, nachts kann es stellenweise glatt werden.

Am Samstag fällt laut DWD-Vorhersage im Norden Deutschlands Regen. Von Saarland und Rheinland-Pfalz bis nach Brandenburg hingegen zeigt sich im Tagesverlauf auch mal länger die Sonne. Die Höchstwerte erreichen demnach 3 bis 11 Grad. In der Nacht zu Sonntag sinken die Tiefstwerte auf minus 4 bis plus 4 Grad.

Am Sonntag bleibt es dem DWD zufolge tagsüber meist stark bewölkt. Im Süden und Osten Deutschlands fällt demnach zwischendurch Regen, der in den Alpen oberhalb von 1.000 Metern als Schnee herunterkommen kann. Die Höchsttemperaturen erreichen 2 bis 8, in der Lausitz bis 12, im höheren Bergland um 1 Grad. Die DWD-Aussichten für Montag sind ähnlich trüb: viele Wolken, hin und wieder Regen, dazu nicht wärmer als maximal 8 Grad.