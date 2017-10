Blick auf das Daimler Prüf- und Technologiezentrum in Immendingen, Luftbild aufgenommen am 15.08.2017. Im Vordergrund die Bertha-Fläche, eine Test-Fläche zum autonomen Fahren.

Blick auf das Daimler Prüf- und Technologiezentrum in Immendingen, Luftbild aufgenommen am 15.08.2017. Im Vordergrund die Bertha-Fläche, eine Test-Fläche zum autonomen Fahren. Foto: Daimler AG/dpa

Immendingen (dpa/lsw) - Der Autobauer Daimler hat auf dem Gelände seines Technologiezentrums in Immendingen (Kreis Tuttlingen) weitere Teststrecken eröffnet. Es seien vier neue sogenannte Prüfmodule gestartet, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. So werde auf einem Abschnitt von rund 100 000 Quadratmetern vor allem das autonome Fahren geprobt. Weitere Bereiche böten beispielsweise Stadtstraßen oder auch unbefestigte Wege.

Insgesamt seien auf dem 520 Hektar großen Gelände fünf Prüfmodule in Betrieb, sagte ein Sprecher. Weitere sollen folgen. Daimler will auf den Teststrecken vor allem die Bereiche Vernetzung, autonomes Fahren, flexible Nutzung und elektrische Antriebe erproben.

Das Unternehmen hatte 2015 mit dem Bau des Testgeländes begonnen, fertig werden soll es Ende 2018. Nach eigenen Angaben investiert Daimler rund 200 Millionen Euro in den Standort, 300 Arbeitsplätze sollen entstehen.