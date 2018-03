Anzeige

Immendingen (lsw) - Der Autobauer Daimler will auf seiner geplanten Teststrecke in Immendingen im Kreis Tuttlingen noch in diesem Jahr mit ersten Erprobungen beginnen. Das sagte Entwicklungsvorstand Thomas Weber gestern anlässlich des Spatenstichs. Weiter kündigte er an: „Spätestens 2018 werden wir die kompletten Entwicklungs- und Erprobungstätigkeiten hier in Immendingen aufnehmen.“

Der Autobauer will dort von 2017 an vor allem Fahrerassistenzsysteme weiterentwickeln und an Techniken für autonomes Fahren arbeiten. In dem Technologiezentrum, in das Daimler rund 200 Millionen Euro investiert, sollen rund 300 Arbeitsplätze entstehen.

Daimler hat bereits eine Prüfstrecke im norddeutschen Papenburg, die auch weiterhin genutzt werden soll. Bisherige Erprobungsflächen in Wernau oder Malmsheim werden nach Unternehmensanhaben künftig aber durch Immendingen ersetzt.

Weber zufolge sollen dort sowohl Fahrten im innerstädtischen Bereich als beispielsweise auch in den Alpen simuliert werden. „Außerdem können Versuchsfahrzeuge in punkto Lebensdauer auf Herz und Nieren getestet werden.“

Die Anlage des Autobauers entsteht auf einem rund 450 Hektar großen Kasernengelände in dem knapp 6000 Einwohner großen Ort. Daimler hatte zuvor zahlreiche Flächen als mögliche Standorte geprüft. Naturschützer hatten das Projekt kritisiert.

Zum offiziellen Spatenstich gestern war auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gekommen - er hielt dabei auch einen neuen Dienstwagen. Dabei handelt es sich um ein Hybridfahrzeug der Daimler-Limousine S-Klasse, das laut offiziellen Angaben einen CO2-Ausstoß von 65 Gramm pro Kilometer hat.

Umwelthilfe äußert Zweifel

Ein Hybridfahrzeug beinhaltet eine Kombination aus Elektroantrieb und Verbrennungsmotor. Der neue Dienstwagen hat umgehend eine Debatte über Schadstoffe ausgelöst: Der grüne Regierungschef ist nun mit dem modernen Hybridfahrzeug der Daimler-S-Klasse unterwegs. „Mein neues Fahrzeug setzt Maßstäbe bei Effizienz und Klimaschutz“, sagte Kretschmann laut Mitteilung bei der offiziellen Übergabe des Wagens in Immendingen. Der CO2-Ausstoß von Kretschmanns bisherigem Dienstfahrzeug betrug noch 115 Gramm. Die Umwelthilfe bezweifelte allerdings, dass Kretschmann sich unter Umweltgesichtspunkten verbessert hat. Für das neue Fahrzeug ergebe sich insgesamt ein CO2-Ausstoß von 140 Gramm pro Kilometer, sagte eine Sprecherin der Umwelthilfe in Berlin. In den offiziellen Herstellerangaben seien nicht die CO2-Emissionen einberechnet, die durch den Elektromotor und den dafür benötigten Strom anfielen. Ein Daimler-Sprecher nannte die Rechnung der Umwelthilfe allerdings fachlich nicht korrekt. Für die Berechnung des CO2-Ausstoßes gebe es gesetzlich festgelegte Maßstäbe. Ein Regierungssprecher ergänzte, dass das Staatsministerium Ökostrom beziehe - die Schadstoffbilanz werde also durch den Strom nicht belastet.

Das neue Fahrzeug ist Kretschmanns sechster Dienstwagen. Der Ministerpräsident hatte beim politischen Aschermittwoch in Biberach erklärt, dass er zu Beginn seiner Regierungszeit den Wagen seines Vorgängers Stefan Mappus (CDU) übernommen habe - mit einem CO2-Ausstoß von beachtlichen 340 Gramm. Mit jedem neuen Wagen sei dann auch der Schadstoffausstoß gesunken.

Kurzstrecken mit Brennstoffzelle

Ein Hybridfahrzeug beinhaltet eine Kombination aus Elektroantrieb und Verbrennungsmotor. Kretschmanns Plug-In Hybrid kann zudem an eine externe Steckdose angeschlossen werden. Kurzstrecken in der Stadt will der Regierungschef weiter mit Brennstoffzellenfahrzeugen zurücklegen. Diese Fahrzeuge würden in den Berechnungen der Umwelthilfe überhaupt nicht berücksichtigt, kritisierte der Regierungssprecher.