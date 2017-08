Herrenberg (dpa/lsw) - Das Dach eines Schulgebäudes in Herrenberg ist in Flammen aufgegangen. Das Dach hatte am Freitagabend Feuer gefangen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Feuerwehr löschte den Brand, nachdem er entdeckt wurde. Am Freitag schweißten Handwerker an dem Dach. Ob die Arbeiten den Brand ausgelöst haben, ermittelt nun die Polizei. Verletzte wurde niemand. Es entstand ein Schaden von 50 000 Euro.

