Finanzminister Nils Schmid verwaltet den Mangel in der Landeskasse. Er will bis 2020 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt schaffen.dpa

Stuttgart (lsw) - Die CDU will Grün-Rot wegen der geplanten Milliardenschulden im Doppeletat 2013/2014 vor sich hertreiben. Man werde nach Ostern einen Antrag in den Landtag einbringen, mit dem die Regierung aufgefordert wird, die Landeshaushaltsordnung zu ergänzen, sagte CDU-Fraktionschef Peter Hauk. Die Opposition will einen Passus einfügen, wonach der Staatsgerichtshof entscheiden soll, ob sich die Regierung über die Schuldenbremse im Landesgesetz hinwegsetzen darf.

Bisher darf die Regierung laut Landesgesetz nur bei einem Einbruch der Steuereinnahmen oder bei Natur­katastrophen neue Kredite aufnehmen. Da diese Regel aber keinen Verfassungsrang hat, kann sich Grün-Rot - theoretisch - darüber hinwegsetzen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte vor kurzem angekündigt, wegen des großen Lochs im Doppelhaushalt 2013/2014 jeweils zwischen eineinhalb und zwei Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen zu wollen. Hauk widersprach: „Wir gehen nur von einer strukturellen Lücke von gut einer Milliarde Euro aus.“

Das Finanzministerium hat ein Gutachten bei der Hertie School of Governance in Berlin in Auftrag gegeben. Damit soll geklärt werden, ob eine Änderung der Landeshaushaltsordnung nötig ist oder ob es andere Wege gibt. Das Gutachten soll bis Mai vorliegen. Minister Nils Schmid (SPD) will dann das Gespräch mit den anderen Fraktionen suchen. „Man braucht kein Gutachten“, sagte Hauk. Das Geld, das dafür ausgegeben werde, sollte besser in die Konsolidierung fließen. Der Oppositionsführer begrüßte es aber, dass Grün-Rot die bisherige Linie infrage stelle, sich lediglich an die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse halten zu wollen. „Jetzt scheint auch die Einsicht im Finanzministerium gewachsen zu sein, dass es hier rechtliche Probleme gibt.“ Die Schuldenbremse im Grundgesetz sieht vor, dass die Bundesländer von 2020 an keine neuen Kredite mehr aufnehmen dürfen. „Das wäre ein Rückschritt gegenüber der jetzigen gesetzlichen Lage gewesen“, erklärte der Oppositionspolitiker.

Mehr Ehrgeiz angemahnt

Die Fraktionen im Landtag seien sich in der vergangenen Legislaturperiode einig gewesen, dass Baden-Württemberg die schärfere Schuldenbremse im Landesgesetz braucht, um 2020 dauerhaft die schwarze Null zu erreichen. „Außerdem hatten wir den Ehrgeiz, genauso gut zu sein wie Bayern und Sachsen.“ In der Opposition seien SPD und Grüne „begeistert“ für diese Regelung gewesen. In der Landeshaushaltsordnung heißt es: „Der Haushaltsplan ist grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Die Gesamtverschuldung am Kreditmarkt soll den am 31. Dezember 2007 erreichten Beitrag nicht dauerhaft überschreiten.“ Im Antrag der Union heißt es nun, es solle folgender Satz eingefügt werden: „Bei Zweifeln oder Meinungsverschiedenheiten über die Vereinbarkeit einer Kreditermächtigung mit Satz 1 entscheidet der Staats­gerichtshof. Antragsberechtigt sind ein Viertel der Mitglieder des Landtags oder der Rechnungshof.“