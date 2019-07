Heilbronn (dpa) Die Südwest-CDU im Nominierungsrausch. Lang sind die Ovationen für ihre neue Spitzenkandidatin und Hoffnungsträgerin Susanne Eisenmann. Parteifreunde strahlen sie an, es herrscht ausgelassene Selbstzufriedenheit im Heilbronner Kongresszentrum «Harmonie».

Und doch fragt man sich, ob die CDU der neuen Herausforderin von Ministerpräsident Winfried Kretschmann einen beklatschten Schub für das Rennen ums Regierungsamt 2021 geben möchte. Oder ob sich die Partei selbst Mut zusprechen will, eineinhalb Jahre vor dem nächsten und derzeit etwas aussichtslos scheinenden Rennen gegen den amtierenden grünen Koalitionspartner.

Mehr als nur einen Schub wird Eisenmann brauchen im Rennen gegen den Amtsinhaber - sollte sich der nochmal entscheiden anzutreten. Kretschmann ist der beliebteste Ministerpräsident Deutschlands, die Grünen sind bundesweit derzeit im Höhenflug, ihr zentrales Thema Klima dürfte auch den Landtagswahlkampf dominieren - man könnte sich keinen stärkeren Gegner ausmalen.

Mit einer überwältigenden Mehrheit von 95,4 Prozent der abgegebenen Delegiertenstimmen hebt die CDU nun ihre neue Hoffnungsträgerin aufs Schild. Von Einigkeit ist die Rede, von gemeinsamer Stärke, von einem Signal. «Ich verspreche Euch, ich werde alles geben», sagt eine sichtlich gerührte Eisenmann nach der Wahl. Ansonsten bleibt alles ein wenig im Vagen, es ist eine Agenda des Aufbruchs, der «Auftakt zu einem neuen Kapitel der CDU hier in Baden-Württemberg», wie Eisenmann es formuliert.

Aber der Weg für Eisenmann und ihre Partei in die Stuttgarter Villa Reitzenstein wird lang sein. Denn nach knapp sechs Jahrzehnten an der Regierungsmacht hatte die Partei schmerzhaft die Macht zunächst an Grün-Rot verloren, seit 2016 sitzt sie als Juniorpartner der Grünen zumindest am Kabinettstisch, bei den Kommunal- und Europawahlen im Mai erlitt sie deutliche Verluste.

Angesichts dieser Lage hatte es die CDU Eisenmann eher zugetraut, chancenreich gegen Kretschmann anzutreten als ihrem langjährigen guten Freund und CDU-Landeschef Thomas Strobl. Gegen diesen hatte sie zwar nach eigener Beteuerung nie antreten wollen. Aber als die Rufe nach Eisenmann Ende des vergangenen Jahres immer lauter wurden, warf sie ihren Hut in den Ring. Sehr zum Ärger Strobls, der sie aber letztlich für die Nominierung vorschlug.

Kretschmanns neue Herausforderin trat bereits damals mit dem Selbstbewusstsein und der Kampfeslust auf, die man aus den Jahren als Kultusministerin bereits kennt. Sie gilt als durchsetzungsstark, auch als schroff, zumindest aber als ruppig, auf jeden Fall nicht als diplomatisch. «Bei mir weiß man, was man bekommt. Und man weiß, was man hat», sagt sie selbst.

Mit ihrer Nominierung wird Eisenmann zum neuen Machtzentrum der immer noch stark konservativ ausgerichteten Südwest-CDU. Sie, die Pragmatikerin aus der Stadt, ist für Kretschmann nunmehr nicht mehr nur «meine Kultusministerin», sondern auch die Ansprechpartnerin für die CDU-Ministerien, die sie koordiniert, und für die Abstimmung mit der eigenen Fraktion. Sie wird nach der Sommerpause maßgeblich die Weichen stellen in ihrer Partei, wenn es um Inhalte geht, um Termine und letztlich auch um die Mannschaft, mit der sie 2021 gegen den amtierenden Regierungschef antreten wird.

Inhalte? Auf den «Fahrplan 2021», wie die CDU es nennt, hat sich die Partei bereits weit im Vorfeld der Wahl verständigt. Eisenmann wird in den kommenden Monaten zeigen müssen, wofür sie abseits von Zentralabitur, Lehrerfortbildung und Schulaufsicht steht. Wenig ist darüber bekannt. Was nicht überrascht, schließlich hat Eisenmann in den vergangenen Jahren als Ministerin und auch in der politischen Zeit zuvor als Stuttgarter Schulbürgermeisterin ihre Punkte vor allem in der Bildungspolitik gesammelt.

Eisenmann steht vor einem Balanceakt. Sie muss den CDU-Part der Koalition koordinieren, sie muss die Regierungsarbeit im Griff behalten, sie muss sich als Spitzenkandidatin in Szene setzen und abgrenzen vom grünen Koalitionspartner - und sie darf die offenen Baustellen im eigenen, besonders schwer zu führenden Ministerium nicht außer Acht lassen. Der frühe Fahrplan mag klug gewählt sein, um die Partei aufs Gleis zu bekommen. Er ist aber auch riskant, weil der politische Gegner mehr Zeit hat, um Fehler, Fettnäpfchen und Stolperfallen Eisenmanns auszunutzen.