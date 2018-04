CDU präsentiert Kompromiss für Reisekostengesetz

«Ball bei Grünen»

Die Entschädigung für Reisekosten von Beamten soll gerecht, ökologisch und motivierend sein. Was das aber genau bedeutet, ist in der Koalition strittig. Die CDU strebt einen Kompromiss an. Gegenliebe bei den Grünen vorausgesetzt.