Stuttgart (dpa/lsw) - Ladenschließungen auf dem Land, ein wachsender Online-Handel und eine Debatte über Öffnungszeiten: Im Einzelhandel ist viel in Bewegung. Die CDU will deshalb alle Akteure an einen Tisch holen. Von 2018 an soll eine Arbeitsgruppe unter Federführung des Wirtschaftsministeriums Empfehlungen im Umgang mit dem Strukturwandel erarbeiten. «Auch das aktuell diskutierte Thema rund um die Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen und generell die Forderung nach einer Flexibilisierung der Öffnungszeiten kann dort ausführlich thematisiert werden», teilten Fraktionschef Wolfgang Reinhart und CDU-Wirtschaftsexperte Claus Paal mit.

